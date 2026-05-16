Corinthians perde, e Vasco ultrapassa o Palmeiras na liderança do Brasileiro sub-20

O Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 1 a 0 na tarde deste sábado, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Andrey anotou o único gol do jogo, disputado no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).
Depois de sofrer o gol, o Timão jogou com um a menos desde os 45 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bahia.
Situação na tabela
Com este resultado, o Corinthians segue com 18 pontos, em oitavo lugar. Enquanto isso, o Vasco chega aos 28, ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança, com uma vitória a mais do que o Verdão, que empatou com o Vitória nesta rodada.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ CORINTHIANS 0 x 1 VASCO ⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
🏟️ Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15 horas (de Brasília)
🟥 Cartão vermelho: Bahia (Corinthians)
Gol
⚽ Andrey Fernandes, aos 29' do 1°T (Vasco)
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Como foi o jogo?
O Vasco abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Zuccarello bateu falta direto para o gol e viu Matheus espalmar. No rebote, Andrey aproveitou e estufou a rede. O Corinthians ficou com um jogador a menos a partir dos 45 minutos da etapa inicial. Bahia recebeu o segundo cartão amarelo após falta dura em Samuel e foi expulso.
Aos 20 do segundo tempo, o Corinthians quase empatou. Joãozinho cobrou escanteio na área, Levy cabeceou, carimbando o travessão. Com a vantagem numérica, o Vasco conseguiu controlar a partida e derrotou o Timão. Zuccarello, nos acréscimos, quase fez o segundo, que seria um golaço.
Próximos jogos
Corinthians
Jogo: Corinthians x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira), às 18h (de Brasília)
Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)
Vasco
Jogo: Vasco x América-MG
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ)