Corinthians perde, e Vasco ultrapassa o Palmeiras na liderança do Brasileiro sub-20

O Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 1 a 0 na tarde deste sábado, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Andrey anotou o único gol do jogo, disputado no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

Depois de sofrer o gol, o Timão jogou com um a menos desde os 45 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bahia.

Situação na tabela

Com este resultado, o Corinthians segue com 18 pontos, em oitavo lugar. Enquanto isso, o Vasco chega aos 28, ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança, com uma vitória a mais do que o Verdão, que empatou com o Vitória nesta rodada.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ CORINTHIANS 0 x 1 VASCO ⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

🏟️ Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 15 horas (de Brasília)

🟥 Cartão vermelho: Bahia (Corinthians)

Gol

⚽ Andrey Fernandes, aos 29' do 1°T (Vasco)

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Como foi o jogo?

O Vasco abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Zuccarello bateu falta direto para o gol e viu Matheus espalmar. No rebote, Andrey aproveitou e estufou a rede. O Corinthians ficou com um jogador a menos a partir dos 45 minutos da etapa inicial. Bahia recebeu o segundo cartão amarelo após falta dura em Samuel e foi expulso.

Aos 20 do segundo tempo, o Corinthians quase empatou. Joãozinho cobrou escanteio na área, Levy cabeceou, carimbando o travessão. Com a vantagem numérica, o Vasco conseguiu controlar a partida e derrotou o Timão. Zuccarello, nos acréscimos, quase fez o segundo, que seria um golaço.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)

Vasco

Jogo: Vasco x América-MG

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ)