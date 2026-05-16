Corinthians fecha preparação para enfrentar o Botafogo com desfalques e retornos; veja time provável

O Corinthians concluiu na manhã deste sábado a preparação para o duelo contra o Botafogo, que acontece neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Fernando Diniz ajustou os últimos detalhes de sua equipe.

Como foi o treino?

O elenco abriu o dia com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Após um trabalho de força na academia e do aquecimento no campo, o técnico Fernando Diniz comandou dois exercícios táticos, além de bola parada.

Desfalques e retornos

Para esta partida, o Timão ganhou mais um desfalque. Gabriel Paulista foi advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo, na última rodada, e cumprirá suspensão automática. Assim, quem deve formar a dupla de zaga com Gustavo Henrique é André Ramalho.

Por outro lado, os volantes André e Allan estão à disposição após cumprirem suspensão no Majestoso. A dupla atuou na quarta-feira, na Copa do Brasil. Charles, por sua vez, segue em processo de transição física após se recuperar de lesão no calcanhar direito e continua como desfalque, assim como Memphis Depay (transição física), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Hugo (cirurgia no joelho direito) e João Pedro Tchoca (cirurgia para retirada de hérnia inguinal).

⚫⚪ Provável escalação

Preservado do jogo contra o Barra, pela Copa do Brasil, Matheus Bidu deve voltar a figurar entre os titulares, assim como Raniele. Dessa forma, a provável escalação do Corinthians é:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz.

Situação do Corinthians no Brasileiro

Vindo de uma vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo pelo Brasileirão, o Corinthians soma 18 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando a 16ª posição, apenas a um ponto do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento. Na competição nacional, o Timão tem quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, e tenta se afastar do Z4.

Detalhes do jogo

Jogo: Botafogo x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).