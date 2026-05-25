Saiba o que Fernando Diniz pensa da janela de transferências do Corinthians

Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, na Neo Química Arena, o técnico Fernando Diniz comentou o planejamento do clube para a próxima janela de transferências e indicou cautela da diretoria no mercado.

Segundo o treinador, a prioridade do Corinthians neste momento não é fazer grandes investimentos, mas sim manter a base do elenco atual para a sequência da temporada. Diniz destacou a qualidade do grupo e valorizou o fato de o clube não ter jogadores no departamento médico.

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“Nosso maior prêmio na janela é a manutenção do time. Se formos contratar, será poucos jogadores, temos muita qualidade. Hoje não temos ninguém no departamento médico. Nosso maior ganho é mantermos o elenco e trazer, ao máximo, uma contratação”, afirmou.

O técnico ainda ressaltou que o elenco vem mostrando evolução coletiva e elogiou a entrega dos jogadores na vitória sobre o Atlético-MG. O Corinthians venceu com gol de Zakaria Labyad aos 42 minutos do segundo tempo e abriu vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.



Além da avaliação sobre a janela, Diniz aproveitou a coletiva para defender alguns jogadores do elenco. Um dos mais elogiados foi Allan, que entrou na etapa final da partida.

“Allan é um jogador que conheço. Ele foi muito bem comigo em 2019. Mas se cria um alvoroço de o Allan não ser um grande jogador, mas ele é. Passa bem a bola, mexe a bola como poucos camisa 5 aqui no Brasil”, disse.

O treinador também destacou o volante André, titular diante do Atlético-MG. “André é uma pedra bruta. É um jogador com qualidade técnica impressionante”.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Platense, pela Libertadores, novamente na Neo Química Arena.