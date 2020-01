Duílio nega interesse do Corinthians por Rony, mas não descarta possibilidade

Duílio Monteiro Alves conversou com a imprensa já durante a madrugada desta sexta-feira, depois do Corinthians golear o Botafogo-SP na Arena de Itaquera. O assunto principal, como não poderia deixar de ser, foi Rony. E o diretor de futebol corintiano mais uma vez negou que o clube esteja na disputa para contratar o atacante do Athletico-PR, mas, não descartou uma mudança de postura.

“Existe alguns colegas colocando que o Corinthians está na briga com o Palmeiras, em uma novela, mas isso não existe. O Corinthians fez uma consulta em dezembro ao Athletico, ficou sabendo do valor da multa de 12 milhões de euros e não caminhou com isso, parou aí. Depois disso, fizemos uma proposta oficial pelo Michael, que não deu certo”, comentou.

“O que a gente puder trazer de qualidade para essa posição, de lado de campo, como o treinador entende por causa do número de jogos da temporada. Mas, hoje, com o Rony, não existe absolutamente nada”, reiterou.

Questionado se não há qualquer possibilidade do Corinthians colocar uma proposta na mesa do Furacão, Duílio ponderou.

“Não, hoje não existe essa possibilidade. O Corinthians não vai fazer esse tamanho de investimento. No futebol, como vocês sabem, o dia de amanhã não podemos prever, mas hoje não existe nada. O Corinthians não fez proposta e entende que o valor é muito alto. É importante não gerar expectativa na torcida”.

“Se o Palmeiras realmente fez proposta, eu não sei, desconheço, porque não tenho contato com Athletico e nem jogador. O dia de amanhã a gente não sabe. No momento, Corinthians não pretende fazer esse investimento. Está encerrado aí. Mas, o dia de amanhã não quero cravar, porque no futebol as coisas mudam rapidamente”, explicou.

Apesar de garantir que não o Corinthians não tem outra negociação em curso, o dirigente admitiu que a busca por um reforço para o ataque segue viva.

“É uma posição muito difícil. Posição que hoje vemos poucas opções no mercado, quase nenhuma. Trouxemos Everaldo no ano passado, que ainda não jogou por lesão. Chegam nomes diariamente, mas não quero revelar porque pode atrapalhar negociação. Mas estudamos algumas opções”.

O técnico Tiago Nunes também foi abordado sobre a situação envolvendo seu ex-atleta.

“Não liguei para o Rony, porque essa é função da direção, mas ele estava na lista de indicados para a posição, porque ele é uma referência no Brasil e todos gostariam de contar com ele”.

Cantillo

Duílio aproveitou para falar sobre Cantillo e garantiu que em breve o colombiano estará regularizado e à disposição de Tiago Nunes.

“Cantillo não vai regressar. Existe a parte burocrática, acredito que até amanhã (sexta) já vai estar pago, mas ele já tem o nome no BID. O Corinthians tem a obrigação de pagar e vai cumprir”

Sobre reforçar a zaga

“Não precisamos reforçar com zagueiros. Nessa posição está tranquilo”.

Trato com BMG por Luan

“A gente tem um acordo com o banco, é um parceiro nosso, temos campanhas de publicidade para alcançar ainda e explicaremos melhor. Eles nos ajudaram a trazer, gosto muito dele, é decisivo, vai nos ajudar bastante. Mas, a parte do pagamento, vocês vão saber quando sair a campanha toda, nosso marketing vem trabalhando com o banco”.

Mais BMG

“Não existe essa conversa com o banco (de ter mais dinheiro para novas contratações), foi só esse caso específico do Luan. Mas é um parceiro nosso, nada impede que no futuro tenhamos algo com esse patrocínio, mas hoje não”.