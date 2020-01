Corinthians atropela na estreia e já mostra a cara de Tiago Nunes

O Corinthians fez sua estreia oficial na temporada e já conseguiu mostrar uma nova cara. Sob o comando de Tiago Nunes pela primeira vez na Arena, o Timão atropelou o Botafogo-SP na rodada de abertura do Campeonato Paulista: 4 a 1. E poderia ser mais. Destaque para Mauro Boselli, que anotou três tentos.

O argentino abriu o placar graças a um início avassalador da equipe, de muita pressão e oportunidades criadas. Na etapa final, logo após levar um susto na bola parada, os corintianos ampliaram. Boselli mandou na trave e Reginaldo evitou o gol de Janderson com a mão. Após a expulsão do beque, Luan ampliou em cobrança de pênalti. Aliás, terceiro gol do camisa 7 em três jogos pelo novo clube.

O melhor ficou para o final. Richard foi o protagonista de uma linda tabela que culminou com mais um gol de Boselli e que teve participação de Janderson. Tudo de primeira e conclusão dentro da área.

Com um a menos, os visitantes ainda descontaram com Ronald, em belo contra-ataque, mas no minuto seguinte, Boselli, de novo, sem querer, de joelho, cravou a goleada do Corinthians.

O resultado deixa o Corinthians atrás apenas do Guarani no grupo D por causa de um gol a mais no saldo do Bugre. O Botafogo começa na última colocação do grupo B.

Agora, o Corinthians de Tiago Nunes, que ainda não pôde contar com Cantillo e Pedrinho, por exemplo, se prepara para o duelo contra o Mirassol, fora de casa, no domingo. A Pantera vai encarar a Ponte Preta no mesmo dia, em casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 X 1 BOTAFOGO-SP

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data: 23 de dezembro de 2020 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira

Auxiliares: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: Camacho e Richard (COR); Reginaldo (BOT)

Público e Renda: 24.804 / R$ 966.124,74



GOLS

Corinthians: Boselli, aos 11 do 1T e aos 14 e 38 do 2T; Luan, aos 9 minutos do 2T

Botafogo: Ronald, aos 36 minutos do 2T

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard (Gabriel) e Camacho; Ramiro, Luan (Love) e Janderson (Vital); Boselli

Técnico: Tiago Nunes

BOTAFOGO-SP: Darley; Caique Sá, Reginaldo, Didi e Gilson; Ferreira e Willian Oliveira; Murilo Oliveira (Edson Júnior), Gustavo Henrique e Rafinha (Jordan); Diego Cardoso (Ronald)

Técnico: Wagner Lopes