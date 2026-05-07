Corinthians empata com Santa Fe e seca Peñarol por vaga antecipada na Libertadores

O Corinthians saiu atrás do placar mas buscou o resultado e empatou por 1 a 1 com o Santa Fe an noite desta quarta-feira. Rodallega anotou o gol do time colombiano, enquanto Gustavo Henrique garantiu a igualdade para o Timão, no duelo da quarta rodada da fase de grupos que aconteceu no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL).
Situação da tabela
Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. A equipe de Diniz pode confirmar a vaga nas oitavas em caso de empate ou derrota do Peñarol contra o Platense nesta rodada.
📋 Resumo do jogo
⚪🔴 SANTA FE 1 x 1 CORINTHIANS ⚫⚪
🏆 Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Turro Olivera, Perlaza e Zapata (Santa Fe)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
VAR: Carlos Orbe (EQU)
Gols
⚽Rodallega, aos 14' do 2°T (Santa Fe)
⚽Gustavo Henrique, aos do 2°T (Corinthians)
⚪🔴 Santa Fe
Mosquera; Helibelton Palacios (Luis Palacios), Turro Olivera (Scarpeta), Moreno e Mafla; Torres Rojas, Toscano (Zapata) e Fernandez (Torres); Perlaza (Obrian), Rodallega e Nahuel Bustos.
Técnico: Pablo Repetto
⚫⚪ Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Carrillo), André (Dieguinho), Breno Bidon (Kaio César) e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto (Pedro Raul).
Técnico: Fernando Diniz
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Nahuel Bustos foi responsável pela primeira finalização do jogo. Ele ganhou de Matheus Bidu e finalizou de fora da área, direto nas mãos de Hugo Souza. O Corinthians respondeu em seguida, mas a defesa do Santa Fe afastou o cruzamento longo de Lingard para escanteio. Aos 14 minutos, o Timão quase abriu o placar. Garro lançou a bola na área após cobrança de falta, Raniele cabeceou na segunda trave, obrigando boa defesa de Mosquera.
O Santa Fe voltou a levar perigo aos 30 minutos, com Rodallega, que arriscou de longe e mandou uma bomba por cima do travessão de Hugo Souza. Dois minutos depois, o Corinthians também assustou. Lingard abriu na direita com Matheuzinho, que cruzou na área para André, que chegou batendo de primeira, mas acertou a marcação na pequena área.
Logo depois, Hugo apareceu mais uma vez, espalmando o chute de Perlaza. Antes do primeiro tempo acabar, Garro e Yuri Alberto arriscaram de fora da área. O primeiro mandou por cima do travessão, enquanto o camisa 9 não conseguiu pegar em cheio.
Segundo tempo
O Corinthians desperdiçou a chance de abrir o placar aos seis minutos. O Timão trabalhou de pé em pé e chegou pela esquerda com Yuri Alberto. Ele cruzou na área, tentando achar Matheuzinho, que não conseguiu alcançar a bola para concluir para o gol. Na sequência, o Santa Fe reagiu e pressionou os visitantes. Rodallega soltou uma pancada para o gol e viu Hugo Souza fazer grande defesa.
A posse seguiu com o time colombiano, e Toscano obrigou o goleiro corintiano a salvar mais uma. Após cobrança de escanteio, Toscano cabeceou com perigo, e Hugo Souza fez a defesa em dois tempos para evitar o gol. Na sequência, Olivera cabeceou para o chão e mandou perto da trave, assustando a defesa do Corinthians. A blitz fez efeito e o Santa Fe abriu o placar aos 14 minutos.
Obrian achou bom passe para Rodallega, que saiu cara a cara com Hugo Souza e deslocou o goleiro para balançar a rede. Após intervenção do VAR, o tento foi validado. O Santa Fe teve duas grandes chances com Bustos aos 21 e aos 25, mandando ambas perto da trave de Hugo. O Corinthians quase empatou aos 38. Bidu tocou para Dieguinho, que finalizou e acertou a trave. O Filho do Terrão levou perigo novamente aos 45, obrigando Mosquera a defender.
Nos acréscimos, Gustavo Henrique empatou para o Timão. Matheuzinho lançou na área, e o zagueiro subiu mais alto e estufou a rede para garantir um ponto para os visitantes aos 48 minutos.
Próximos jogos
Santa Fe
Jogo: América de Cali x Santa Fe
Competição: Campeonato Colombiano (Quartas de final - Ida)
Data e horário: 9 de maio de 2026 (sábado), às 22h20 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL)
Corinthians
Jogo: Corinthians x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).