Diniz valoriza empate em Derby e classifica confusão como "empurra-empurra"

O Corinthians empatou sem gols com o Palmeiras na noite deste domingo, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, técnico do Timão, valorizou o ponto conquistado e minimizou a confusão no pós-jogo.

"Acho que o Corinthians deu uma demonstração da força da equipe. Um espírito de luta. Foi um jogo que vai ficar marcado pela entrega, por representar a torcida em campo. O time e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava em campo estava lutando, como é o lema da torcida. Lutando sem parar. O time está de parabéns... Aprendemos que a gente consegue ser competitivo", disse o comandante do Timão.

O Alvinegro jogou dois terços da partida com um homem a menos, após o volante André ter sido expulso aos 25 minutos da etapa inicial. Na reta final da partida, aos 23 minutos, Matheuzinho também recebeu o cartão vermelho, por conduta antidesportiva.

Mesmo com dois jogadores a menos, o Timão conseguiu conter o ataque palmeirense e conquistou um ponto na Neo Química Arena. Fernando Diniz descreveu o desempenho da equipe como heroico.

"Nunca abro mão na minha vida da capacidade de lutar. Me assemelho muito ao Corinthians nisso. E os jogadores também não. Foram heroicos hoje e isso que aproxima o time da torcida. Claro, depois disso vamos fazer ajustes na parte tática, mas não tem ajuste que supere falta de energia, vontade e espírito de luta", completou.

Confusão

Por fim, o comandante falou sobre a confusão no pós-jogo. O treinador afirmou que, quando chegou, o tumulto já estava acontecendo. No entanto, Diniz classificou o episódio como algo normal, descrevendo-o como um "empurra-empurra".

"Cheguei lá e já estava tendo a confusão. Mas empurra-empurra é normal no futebol, pelo que eu pude ver. Toda hora acontece esse tipo de confusão... Poderiam criar um protocolo para não ter esse encontro. Os jogadores passam muito próximos dos outros".

"Mas, acontece. Sei que os seguranças do Palmeiras são amigos dos seguranças do Corinthians. Pelo que fiquei sabendo, não teve nada de alguém batendo em alguém", concluiu.

Fase do Corinthians

Com o empate, o Corinthians chegou ao seu oitavo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º lugar, com apenas 11 pontos - um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. Agora, o Timão concentra suas atenções para a Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL

Corinthians x Santa Fe-COL Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp