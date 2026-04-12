Por gesto obsceno, André é expulso no primeiro tempo e deixa Corinthians com 10

O volante André, do Corinthians, foi expulso no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, que está acontecendo na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O jogador de 19 anos recebeu um cartão vermelho direto por fazer um gesto obsceno e foi expulso durante a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gesto foi reproduzido aos 32 minutos do primeiro tempo. Após uma dividida com Andreas Pereira, André levantou e levou a mão às partes íntimas em direção ao meio-campista palmeirense.

A ação de André deu início a uma confusão generalizada entre os jogadores dos dois times. Em seguida, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado para revisar o momento na cabine do VAR e decidiu expulsar André.

Com isso, o volante será desfalque para o jogo contra o Vitória. O Corinthians enfrenta a equipe baiana no próximo sábado, às 20h (de Brasília), no Barradão.

De novo?

É a segunda vez que o Corinthians tem um jogador expulso por gestos obscenos em um curto período de tempo. Na nona rodada, durante a vitória do Fluminense por 3 a 1, o volante Allan foi expulso pelo mesmo gesto.

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