Após confusão, Palmeiras e Corinthians trocam acusação de agressão a jogadores

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve lances quentes na Neo Química Arena durante a tarde deste domingo. Após o encerramento do jogo, na área de acesso aos vestiários, houve uma confusão envolvendo atletas e seguranças dos dois times, que, posteriormente, trocaram acusações de agressão a jogadores.

De acordo com o Verdão, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O clube informou que o atacante, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal).

"Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal)", diz a nota do Palmeiras.

A reportagem apurou que um jogador do Corinthians teria acertado as costas de um segurança do Palmeiras

E do lado do Corinthians?

Após a nota do Palmeiras, o Timão também denunciou agressões de seguranças alviverdes a Gabriel Paulista e Breno Bidon. O Alvinegro não deu muitos detalhes da agressão, apenas informando que os dois jogadores também registrarão ocorrências no Jecrim (Juizado Especial Criminal), com o suporte do departamento jurídico do clube.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do clube", diz a nota do clube.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do… pic.twitter.com/hykePAmyiX — Corinthians (@Corinthians) April 13, 2026

Situação dos clubes

Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. Já o Corinthians segue na briga contra a zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 11 pontos - só um a mais que o Cruzeiro, 17º colocado. Agora, as equipes focam suas atenções para a disputa da Copa Libertadores.