Após confusão, Palmeiras e Corinthians trocam acusação de agressão a jogadores

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve lances quentes na Neo Química Arena durante a tarde deste domingo. Após o encerramento do jogo, na área de acesso aos vestiários, houve uma confusão envolvendo atletas e seguranças dos dois times, que, posteriormente, trocaram acusações de agressão a jogadores.
De acordo com o Verdão, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O clube informou que o atacante, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal).
"Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal)", diz a nota do Palmeiras.
A reportagem apurou que um jogador do Corinthians teria acertado as costas de um segurança do Palmeiras
E do lado do Corinthians?
Após a nota do Palmeiras, o Timão também denunciou agressões de seguranças alviverdes a Gabriel Paulista e Breno Bidon. O Alvinegro não deu muitos detalhes da agressão, apenas informando que os dois jogadores também registrarão ocorrências no Jecrim (Juizado Especial Criminal), com o suporte do departamento jurídico do clube.
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do clube", diz a nota do clube.
O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do… pic.twitter.com/hykePAmyiX
— Corinthians (@Corinthians) April 13, 2026
Situação dos clubes
Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. Já o Corinthians segue na briga contra a zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 11 pontos - só um a mais que o Cruzeiro, 17º colocado. Agora, as equipes focam suas atenções para a disputa da Copa Libertadores.
Próximos jogos
Corinthians
- Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL
- Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
- Data e horário: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Palmeiras
- Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER
- Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
- Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)