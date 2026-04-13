Jogadores do Corinthians minimizam confusão após Derby: "Tempestade em copo d'água"

O clima no clássico entre Corinthians e Palmeiras foi quente fora de campo. Neste domingo, as equipes empataram sem gols, na Neo Química Arena, em um jogo marcado por expulsões e confusões, incluindo denúncias de ambos os lados. Após o término da partida, o goleiro Hugo Souza e o zagueiro Gustavo Henrique minimizaram as polêmicas e explicaram as situações do pós-jogo.

"O pessoal estava se empurrando ali, tentando apaziguar algo, mas era empurra de um lado e empurra de outro. Tentamos empurrar eles para o lado deles, eles também, mas não vi agressão. Faz parte. Todo mundo estava de cabeça quente, faz parte do clássico. Não pode passar dos limites, somos contra a violência, mas não vamos deixar ninguém empurrar", disse Gustavo Henrique.

O defensor explicou a polêmica que culminou na acusação de agressão de ambos os lados. Após a partida, o atacante Luighi foi realizar um exame antidoping, ao lado do vestiário do Corinthians, e, ao passar, um tumulto começou.

Com os jogadores se empurrando, funcionários dos dois clubes intervieram, com seguranças também participando da confusão. Hugo Souza, que presenciou a situação, classificou tudo aquilo como uma "tempestade em copo d'água". O goleiro ainda afirmou que a nota do Corinthians foi apenas uma resposta ao pronunciamento alviverde.

"Estava todo mundo de cabeça quente, querendo se impor um para cima do outro. Acho que a situação do Corinthians ter soltado a nota foi em resposta ao que o Palmeiras fez. Não houve nada demais... Acho que está sendo feito uma grande tempestade em copo d'água", disse o goleiro.

"O jogo no campo também teve um monte de confusão, violência, paramos, discutimos e brigamos. E isso é normal do clássico, a emoção do jogo traz isso. Não houve nada demais. Eles soltaram uma matéria, nós soltamos uma nota, mas acho que foi mais uma resposta", concluiu.

Fase do Corinthians

Com o empate, o Corinthians chegou ao seu oitavo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º lugar, com apenas 11 pontos - um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. Agora, o Timão concentra suas atenções para a Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL

Corinthians x Santa Fe-COL Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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