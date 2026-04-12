Com dois a mais, Palmeiras empata contra Corinthians e perde chance de aumentar vantagem

Corinthians e Palmeiras empataram por 0 a 0 na noite deste domingo, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
O Timão teve dois jogadores expulsos: André, no primeiro tempo, e Matheuzinho no segundo. Mesmo com dois a mais em campo, o Verdão não aproveitou a vantagem e levou apenas um ponto.
Situação da tabela
Com o empate, o Corinthians fica na 16ª posição, com 11 pontos, apenas um a mais do que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ CORINTHIANS 0 x 0 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)
👥 Público: 46.466
💰 Renda: R$ 5.569.127,50
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho e Raniele (Corinthians); Marlon Freitas (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: André Luis e Matheuzinho (Corinthians)
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols
Nenhum
⚫⚪ Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Rodrigo Garro (Carrillo) e Bidon; Kayke (Lingard) e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay (Felipe Anderson), Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Luighi); Flaco López e Ramón Sosa.
Técnico: João Martins (auxiliar técnico)
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Corinthians e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo sem grandes chances. A primeira finalização dos donos da casa aconteceu apenas aos 20 minutos, mas Yuri Alberto estava em posição de impendimento, e Carlos Miguel fez a defesa tranquila. O Verdão, por sua vez, tinha difiucldades de se manter no ataque e apostava nas bolas paradas, onde não conseguia levar muito perigo.
Apenas aos 26, o Palmeiras teve seu lance mais perigoso. Sosa sofreu falta bem próximo da área, Andreas Pereira cobrou na rasteiro na área, mas Yuri Alberto fez o corte, mandando para escanteio. O camisa 9 do Timão, na sequência, foi lançado em velocidade pela esquerda, chutou cruzado na área, mas ninguém acompanhou para concluir.
O Corinthians perdeu André, expulso, aos 34 minutos, por conta de um "gesto obsceno", em lance que contou com ajuda do VAR. Na sequência, o Timão até assustou em cabeceio de Gabriel Paulista, que pingou na área e foi para fora. O Palmeiras conseguiu ficar mais com a bola, mas não finalizar.
Segundo tempo
Antes do primeiro minuto o Corinthians teve finalização perigosa de Kayke, que viu Carlos Miguel espalmar. Na sequência, após cobrança de escanteio, Gabriel Paulista tentou de voleio, mas o goleiro palmeirense ficou com a bola no meio do gol. Aos quatro, Mauiricio tentou de fora da área e Hugo Souza espalmou. Depois, o Palmeiras levantou a bola na área em cobrança de falta, mas Gustavo Henrique cortou.
Kayke levou perigo aos 13 minutos para o Corinthians. Ele avançou pela direita, driblou Marlon Freitas, cruzou para Bidon, que foi travado e não conseguiu finalizar. O Palmeiras respondeu em seguida, aos 16. Allan driblou a marcação pela direita, invadiu a área e tocou para trás e a bola bateu em Matheuzinho. Gabriel Paulista dividiu com Sosa, e o árbitro mandou o lance seguir.
Aos 20 minutos, o Palmeiras quase abriu o placar. Allan fez mais uma boa jogada pela direita e lançou na área. Gabriel Paulista tentou tirar, mandou contra o próprio gol, mas Hugo Souza fez um milagre e salvou. A partir dos 23, o Corinthians perdeu mais um jogador. Matheuzinho acertou o rosto de Flaco López e foi expulso.
Com dois a menos, o Corinthians perdeu uma chance de ouro aos 29 minutos. Felipe Anderson perdeu a bola no campo de ataque, Yuri Alberto foi acionado em velocidade e saiu sozinho, cara a cara com Carlos Miguel e bateu em cima do goleiro, que mandou paar escanteio. Flaco ainda teve duas chances: na primeira mandou perto da trave e, na outra, viu Hugo defender. Andreas levou perigo em cobrança de falta, aos 44, mas o goleiro corintiano salvou mais uma.
Próximos jogos
Corinthians
- Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL
- Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
- Data e horário: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Palmeiras
- Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER
- Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
- Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)