Atual vice, Diniz lidera Corinthians na defesa do título da Copa do Brasil

Atual detentor do título, o Corinthians inicia sua caminhada na quinta fase da Copa do Brasil diante do Barra, de Santa Catarina. A partida de ida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O confronto de volta está agendado para o dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Treinador do Timão, Fernando Diniz amargou o vice para o Alvinegro na última edição, quando ainda treinava o Vasco. Agora, do outro lado, o comandante busca manter o título no Parque São Jorge.

O #PróximoJogoDoTimão será pela estreia da Copa do Brasil! 🔜 🆚 Barra

🏆 Copa do Brasil (quinta fase - ida)

🗓️ 21/04 (terça-feira)

⏰ 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Ressacada

📺 Amazon Prime#VaiCorinthians pic.twitter.com/SC60vUcpsX — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Copeiro

Na carreira, pela Copa do Brasil, o técnico possui 54 jogos, com 28 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Além da final alcançada na última edição, Diniz possui outras duas semifinais no currículo: uma pelo São Paulo, em 2020, e uma pelo Fluminense, em 2022, quando foi eliminado justamente pelo Corinthians.

O treinador de 52 anos tem três títulos profissionais como técnico, todos eles decididos em mata-mata (Libertadores, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca).

Desde sua chegada ao Timão, há quatro jogos, Diniz ainda não perdeu no comando da equipe e estabeleceu uma defesa sólida, fator importantíssimo para este tipo de competição. No período, o Corinthians não levou nenhum gol e marcou quatro.

Próximo jogo do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

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