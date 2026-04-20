Alex Santana é inscrito pelo Corinthians na Copa do Brasil após reintegração

O volante Alex Santana pode ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para reforçar o Corinthians na Copa do Brasil. Reintegrado ao elenco na última semana, o atleta de 30 anos foi inscrito na competição e ainda aguarda sua primeira chance na temporada.

O Timão entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Barra-SC, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O duelo marca a estreia do atual campeão do torneio.

Alex Santana também está inscrito no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo. Pela competição continental, só poderá defender a equipe a partir do mata-mata.

O #PróximoJogoDoTimão será pela estreia da Copa do Brasil! 🔜 🆚 Barra

🏆 Copa do Brasil (quinta fase - ida)

🗓️ 21/04 (terça-feira)

⏰ 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Ressacada

📺 Amazon Prime#VaiCorinthians pic.twitter.com/SC60vUcpsX — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Retrospecto recente de Alex Santana

A última vez que Alex Santana disputou uma partida oficial foi em outubro de 2025, quando entrou em campo pelo Grêmio, em duelo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Desde então, não defendeu mais a equipe gaúcha até o final de seu empréstimo.

No início deste ano, ele retornou ao Corinthians, mas passou a treinar separado do elenco por não estar nos planos de Dorival Júnior, que deu lugar a Fernando Diniz no início deste mês. Sua última partida pelo Alvinegro foi em maio do ano passado, contra o Racing, do Uruguai, pela Sul-Americana.

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