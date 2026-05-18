Diniz se posiciona contra saída de Yuri Alberto: “Farei de tudo para ele permanecer”

Após a derrota do Corinthians para o Botafogo, neste domingo, o técnico Fernando Diniz comentou o desejo de Yuri Alberto em jogar no futebol europeu. O treinador do Timão defendeu a permanência do jogador e afirmou que fará "de tudo" para que o atacante siga no time.

“Entendo o desejo do jogador de jogar na Europa, entretanto, nesse momento, na minha opinião técnica, a gente não pode perder jogador. O Yuri é muito importante para nós. Ele não é um jogador que teria reposição. Eu farei de tudo para ele permanecer, respeitando o desejo dele, mas não precisa sair agora”, iniciou Diniz.

Por fim, o treinador reforçou que o Corinthians precisa manter peças importantes até o fim do ano, citando Yuri Alberto como um caso especial. “O clube precisa bastante do Yuri nesse momento, precisa do Hugo, precisa do André. Mas, especificamente do Yuri, é um tipo de jogador em uma posição que é muito raro você ter alguém assim. Então, a gente tem que contar com ele até o final da temporada”, concluiu.

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Yuri quer "novo desafio"

Autor do gol da classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil, Yuri Alberto revelou que deseja deixar o clube ainda nesta temporada. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Barra, na Neo Química Arena, o atacante afirmou que já conversou com seu estafe sobre a intenção de buscar “um novo desafio” na carreira.

“Já foram cinco temporadas aqui, eu já estou numa fase que conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, o seu empresário), que neste ano a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio”, declarou o camisa 9 na zona mista.

Posteriormente, Yuri esclareceu a fala e ressaltou que não há nenhuma proposta em andamento no momento. O camisa 9 adotou um discurso mais cauteloso ao comentar o assunto e afirmou que uma eventual saída só aconteceria em condições favoráveis para todas as partes.