Corinthians recupera mando de campo e tem penas reduzidas por confusões no Derby

Em julgamento realizado nesta sexta-feira, o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o recurso do Corinthians e reduziu as penas pelas confusões no último Derby. Além de retirada a perda do mando de campo, os jogadores Matheuzinho e Hugo Souza tiveram suspensões reduzidas.

O goleiro do Timão, punido inicialmente por dois jogos ao "ofender a honra dos árbitros durante entrevista", agora cumprirá apenas uma partida de suspensão. Já Matheuzinho, suspenso de quatro jogos pela expulsão ao atingir o rosto de Flaco López, agora ficará apenas duas partidas fora.

Além da redução da pena atribuída aos atletas, o Corinthians foi absolvido da multa pela entrada de um drone carregando um porco de pelúcia durante o duelo com o Palmeiras. O clube ainda teve a perda de mando de campo revertida no fechamento do Setor Oeste, mas a multa de R$ 80 mil mantida pela injúria racial de um torcedor ao Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras.

𝖢𝖳 𝖣𝗋. 𝖩𝗈𝖺𝗊𝗎𝗂𝗆 𝖦𝗋𝖺𝗏𝖺 | 𝖲𝖾𝗑𝗍𝖺-𝖿𝖾𝗂𝗋𝖺 | 𝟣𝟥𝗁 O elenco corinthiano se prepara para o próximo jogo do Brasileirão! 🔜 🆚 Vasco

🗓️ Domingo (26/04)

⏰ 16h (horário de Brasília)

🏟️ Neo Química Arena

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Corinthians x Vasco

Com isso, Hugo Souza e Matheuzinho serão desfalques no elenco do Corinthians no confronto com o Vasco. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Já que as vendas foram iniciadas antes do julgamento, nesta sexta-feira, o estádio terá capacidade máxima. Então, o Setor Oeste deve ser interditado somente no clássico com o São Paulo, no dia 10 de maio, no próximo compromisso pelo Brasileirão.

Allan recebe pena mínima

Expulso diante do Fluminense por um gesto considerado obceno durante a partida, o volante Allan foi julgado nesta sexta-feira pelo STJD e recebeu pena mínima pelo ocorrido. A suspensão, inclusive, já foi cumprida pelo jogador, que ficou de fora do duelo com o Internacional, pelo Brasileirão.

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