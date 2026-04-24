Entenda como Diniz vê elenco e busca do Corinthians por reforços

O técnico Fernando Diniz chegou ao Corinthians no início do mês e, mesmo com apenas cinco jogos no comando, já definiu a linha de atuação em relação ao elenco e ao mercado.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, Diniz avalia o grupo como qualificado e prioriza o desenvolvimento interno, sem enxergar a necessidade de contratações em larga escala. A ideia é apostar na evolução dos atletas, recorrendo ao mercado apenas em casos pontuais.

A visão é compartilhada pela diretoria. O executivo Marcelo Paz já indicou que mudanças devem ocorrer na próxima janela, mas reforçou que o elenco atual é competitivo - e que reforços só chegarão se elevarem significativamente o nível da equipe, respeitando a saúde financeira do clube.

Ainda assim, há uma prioridade clara: a busca por um atacante para atuar ao lado de Yuri Alberto e Memphis Depay. Paralelamente, a renovação do holandês, com contrato até o meio de 2026, também é tratada como prioridade.

Nomes no radar

Mesmo sem tratar publicamente de alvos, um velho interesse voltou a ganhar força nos bastidores: Everton Cebolinha, do Flamengo. O atacante é monitorado, embora não seja considerado prioridade no momento.

Outro ponto relevante para a próxima janela é a atuação de Gabriel Correia. Contratado como analista de mercado, ele deve ter papel importante na ampliação das operações internacionais do clube, especialmente na geração de receitas por meio de vendas de jogadores.

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