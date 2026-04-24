Corinthians terá Neo Química com capacidade reduzida para clássico no Brasileirão

Após julgamento realizado nesta sexta-feira, o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu que a perda de mando do Corinthians pelas confusões no último Derby foi revertida no fechamento do Setor Oeste Inferior da Neo Química Arena.

O clube informou, portanto, que cumprirá a determinação do STJD no clássico com o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o Majestoso no dia 10 de maio, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Para o duelo com o Vasco, neste domingo, o estádio seguirá com capacidade máxima, já que as vendas haviam sido abertas antes do julgamento.

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Sobre a alternativa de mandar o jogo em outro estádio, o Corinthians afirmou que "dentro de um calendário complexo como o de 2026, um deslocamento para outra cidade impactaria nos custos de logística da equipe, período de treinos e recuperação dos atletas".

Além disso, o clube ressaltou a importância da torcida e a destacou como "um dos pilares essenciais de sua história e identidade". Reforçando, assim, como fundamental a decisão de não jogar com portões fechados.

Na nota oficial, o Timão ainda afirmou que intensificará os protocolos durante as partidas, com o intuito de evitar outras discriminações, como contra o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras. Esta que causou a punição de R$ 80 mil e o fechamento de um dos setores da arquibancada da Neo Química Arena.

Veja a nota do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista informa a seus torcedores que cumprirá a determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), atuando na partida contra o São Paulo, no dia 10 de maio, com o Setor Oeste da Neo Química Arena fechado.

Destacamos como fundamental a decisão de evitar a realização de partidas com portões totalmente fechados ou em outra praça esportiva. Dentro de um calendário complexo como o de 2026, um deslocamento para outra cidade impactaria nos custos de logística da equipe, período de treinos e recuperação dos atletas.

O Corinthians reafirma ainda que a presença de sua torcida é um dos pilares essenciais de sua história e identidade, e estar próximo do seu torcedor e em seu próprio estádio fortalece o ambiente esportivo, impulsiona o desempenho, além se ser uma importante fonte de receita para a instituição.

Seguiremos nosso compromisso permanente com pautas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, o Corinthians intensificará seus protocolos ao longo das partidas - contando com o apoio de sua Fiel Torcida - com o objetivo de prevenir e combater qualquer forma de discriminação.

Também no julgamento desta sexta-feira (24), o STJD diminuiu as punições ao goleiro Hugo Souza e ao lateral Matheuzinho para um e dois jogos, respectivamente"