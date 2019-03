Corinthians garante classificação no Paulista se vencer o Santos

Uma simples vitória. É disso que o Corinthians precisa diante do Santos, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena, para garantir a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista com antecipação de duas rodadas. Com mais de 37 mil ingressos vendidos, o Timão terá casa cheia em busca do importante triunfo para se manter entre os líderes do Grupo C, onde tem a companhia de Ferroviária, Mirassol e Bragantino.

Depois do pior começo de Campeonato Paulista na década, com uma vitória, duas derrotas e um empate, o Corinthians cresceu de produção e assumiu a liderança do Grupo C na sétima rodada ao vencer o clássico contra o São Paulo. De lá para cá, o Timão, além de se manter vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, deu continuidade ao bom momento no estadual, engatando três partidas de invencibilidade – duas vitórias e um empate.

Mesmo com a crescente na competição, o time de Fábio Carille viu a Ferroviária seguir na cola, enquanto o Bragantino foi derrotado pelo Botafogo nessa sexta-feira, estacionou nos 10 pontos, alcançou o quinto jogo sem vitória e deixou o Timão, dono de 14 pontos, em condição tranquila faltando duas rodadas.

Para deixar a situação ainda mais favorável, o Mirassol empatou com o Palmeiras no sábado, chegou aos nove pontos e não terá mais chances de ultrapassar o clube do Parque São Jorge em caso de vitória no clássico. Desse modo, um triunfo contra o Santos fará com que o Corinthians chegue aos 17 pontos, assegurando matematicamente a vaga na próxima fase do Paulistão.

Dentro das quatro linhas, Fábio Carille deu indícios, mas não cravou a escalação que entrará em campo, fugindo de seu costume de não fazer mistério. De qualquer forma, um provável Corinthians tem: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Boselli (Vagner Love).

