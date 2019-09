Com um a mais, Palmeiras empata com o Mirassol e perde chance de classificação

Com um a mais desde os oito minutos do segundo tempo, o Palmeiras só empatou em 1 a 1 com o Mirassol na tarde deste sábado, no Estádio Municipal de Mirassol, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Gustavo Gómez e Carlão, ambos na etapa final.

Com o empate, o Verdão perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente às quartas de final do Paulistão, mas segue líder do Grupo B, com 19 pontos. O Mirassol permanece na lanterna do Grupo C, com nove.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrentará o São Paulo em clássico no Morumbi, sábado. O Verdão precisa vencer para avançar. Antes, porém, receberá o Melgar na terça, em casa, pela segunda rodada da Libertadores da América. O Mirassol, na luta contra o rebaixamento, enfrentará o Botafogo, no domingo.

O JOGO

O Mirassol tentou uma pressão inicial, mas logo o Palmeiras tomou as rédeas do jogo. Os visitantes tiveram a posse de bola (61% no primeiro tempo), mas o ritmo foi baixo e a maioria dos toques foram feitos entre os zagueiros.

O Verdão quase abriu o placar em duas oportunidades no início: Lucas Lima, em finalização com efeito aos 11, e Borja, cara a cara, aos 14. A chance seguinte veio só aos 40, em cobrança de falta perigosa de Lucas Lima, o melhor da primeira etapa.

O Mirassol só conseguiu uma boa escapada no 45º minuto, quando Rodolfo puxou contra-ataque, foi fominha e bateu torto. Carlão pedia a bola sozinho.

DECEPÇÃO

O Palmeiras avançou as linhas, aumentou um pouco o ritmo e não demorou a abrir o placar. Aos 5 minutos, Lucas Lima deu excelente passe para Borja driblar o goleiro Matheus Aurélio e sofrer pênalti. O zagueiro Gustavo Gómez bateu no meio e converteu.

E para melhorar a situação do Verdão (na teoria), Zé Roberto chegou pesado em Diogo Barbosa, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 8. E surpreendentemente, um minuto depois, o Mirassol empatou. Zé Rafael perdeu a bola, Rodolfo puxou o contra-ataque e cruzou para Carlão, sozinho, balançar as redes de Fernando Prass.

Depois do susto, o Palmeiras voltou a criar uma chance clara aos 16. Mayke cruzou, Borja furou bicicleta e Lucas Lima bateu por cima do gol. No minuto 20, Mailton bateu falta de longe e Prass espalmou para a linha de fundo.

Mesmo com um a menos, o Mirassol equilibrou as ações e o Palmeiras só voltou a criar chance nos acréscimos, aos 46. Carlos Eduardo recebeu bom passe de Moisés e finalizou cruzado, para fora, quase na pequena área. Fim de jogo e chance perdida de classificação antecipada para o Verdão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 PALMEIRAS

Data: 9 de março de 2019, sábado

Local: Estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol-SP

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo

Cartões amarelos: MIRASSOL: Léo Baiano e Zé Roberto. PALMEIRAS: Diogo Barbosa

Cartão vermelho: MIRASSOL: Zé Roberto

Público e renda: 9,6 mil/R$ 585,1 mil

GOLS:

Palmeiras: Gustavo Gómez, aos 5 do 2T.

Mirassol: Carlão, aos 9 do 2T.

MIRASSOL: Matheus Aurélio: Daniel Borges, Riccieli, Leandro Amaro e Alex Ruan; Léo Baiano, Simião (Yuri), Maílton; Zé Roberto, Rodolfo (Felipe Augusto) e Carlão (Sandoval)

Técnico: Moisés Egert

PALMEIRAS: Prass; Mayke, Gustavo Gómez, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Raphael Veiga), Moisés e Lucas Lima; Felipe Pires (Jean), Zé Rafael (Carlos Eduardo) e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari