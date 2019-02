Corinthians chega para o Derby com pior início de Paulista no século

Apesar das contratações e da esperança do torcedor alvinegro em um início de 2019 melhor do que o fim do último ano, o Corinthians vem decepcionando neste começo de Campeonato Paulista. Com apenas quatro pontos conquistados em 12 possíveis, os comandados de Fábio Carille têm o pior início de estadual do clube desde 2001.

Para agravar a situação, três das quatro partidas disputadas pelo Timão até aqui foram em plena Arena. Após empatar em casa na estreia com um gol de Henrique no apagar das luzes, a equipe foi a Campinas e acabou derrotada de virada pelo Guarani, comandado pelo, até o ano passado pupilo de Carille, Osmar Loss.

Pela terceira rodada, enfim, a primeira vitória, diante da Ponte Preta, em seus domínios. No entanto, para decepção da torcida que esperava ver o time engrenar, o Corinthians foi surpreendido pelo Red Bull Brasil e acabou derrotado dentro da Arena na quarta-feira, firmando apenas uma vitória, um empate e duas derrotas como campanha nas quatro primeiras partidas da atual edição do Paulistão.

Com apenas 33% de aproveitamento, o Timão igualou seu pior início de estadual no século, que aconteceu em 2001. Na oportunidade, a equipe começou sua campanha empatando com o Rio Branco em 3 a 3 no tempo normal e perdendo nos pênaltis (na época, as partidas terminadas em empate com gols valiam um ponto ao fim do tempo regulamentar e um ponto extra ao vencedor nas penalidades).

Em seguida, perdeu para Ponte Preta e Portuguesa, derrotas que, em conjunto com mau começo de Rio-São Paulo, custaram o cargo de treinador para Darío Pereyra, um dos ídolos da história do rival São Paulo, mas que não deu certo no Alvinegro. Na rodada seguinte, que marcava a estreia de Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians conseguiu sua primeira vitória justamente na casa do rival Palmeiras.

A partir daí, sob a batuta do, à época, novo comandante, o Timão voltou a oscilar, mas engrenou uma das maiores reações de sua história e acabou conquistando o Paulista de 2001, com direito a eliminar o Santos de forma cruel na semi, com gol de Ricardinho no último lance, e vitória contundente diante do Botafogo na decisão.

Agora, 18 anos depois, o Corinthians busca repetir o feito e começar uma nova reação exatamente diante do Palmeiras. O primeiro Derby de 2019, válido pela quinta rodada Campeonato Paulista, está marcado para este sábado, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque.