Garro cresce de produção com Diniz e assume protagonismo no Corinthians

O meia Rodrigo Garro cresceu de produção e assumiu o protagonismo no Corinthians após a chegada do técnico Fernando Diniz. Após começar a temporada entre altos e baixos, o camisa 8 recuperou sua melhor versão neste início de trajetória com o novo comandante.

Garro ainda chamou a responsabilidade para si após a lesão de Memphis Depay, afastado dos gramados há pouco mais de um mês. Sob o comando de Diniz, o argentino disputou cinco de seis partidas, todas como titular, e distirbuiu quatro assistências, precisando de apenas 100 minutos para participar de um gol, segundo dados do Sofascore.

O meia também voltou a contribuir bastante com o jogo ofensivo do Corinthians. Já são cinco grandes chances criadas e 19 passes decisivos no recorte, além de uma taxa de acerto de 62% nos cruzamentos, com 13 de 21 concluídos.

Rodrigo Garro sob o comando de Fernando Diniz: ⚔️ 5 jogos (5 titular)

🅰️ 4 assistências

🅿️ 100 mins p/ participar de gol (!)

🧠 5 grandes chances criadas (!)

🔑 19 passes decisivos (!)

↪️ 62% acerto no cruzamento (13/21!)

💪 22 duelos ganhos (!)

🦾 15 bolas recuperadas

👊 12… pic.twitter.com/K5RAmnzZi6 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 26, 2026

De acordo com as estatísticas, Garro ainda tem se esforçado na marcação. O jogador soma 22 duelos ganhos e 15 recuperações de bola, além de 12 faltas sofridas, ajudando o Timão a segurar resultados importantes.

Garro é o maior garçom do Corinthians na atual temporada e, inclusive, já igualou o número de assistências distribuídas na última temporada inteira. O argentino chegou a sete passes para gol na vitória do último domingo sobre o Vasco, quando deu toque de letra para Matheus Bidu marcar.

Fernando Diniz havia dito, em sua coletiva de apresentação, que um de seus principais objetivos no Corinthians seria recuperar o futebol de Rodrigo Garro, que viveu altos e baixos em 2025. O treinador, por enquanto, tem atingido tal meta, uma vez que o camisa 8 tem sido peça-chave em seu início de trabalho no clube.

Com Garro à disposição, o Corinthians, agora, volta suas atenções para o jogo contra o Peñarol-URU, pela terceira rodada da Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Próximo jogo do Corinthians