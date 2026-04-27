Árbitro de Corinthians x Vasco relata falta de bolas no 2ºT e cusparada de torcedor

Na súmula enviada à CBF sobre a partida entre Corinthians e Vasco, no domingo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatou dois problemas. Primeiro, o “sumiço” das bolas para reposição na beira do gramado e, depois, uma cusparada de um torcedor corintiano contra a arbitragem e o policiamento na Neo Química Arena.

“Informo que durante o 2ºT da partida não haviam bolas nos suportes ao lado da meta do goleiro mandante. Reiteradamente a equipe de arbitragem solicitou o posicionamento das mesmas aos seus devidos lugares. Fato que não ocorreu durante todo o 2ºT e ocasionou acréscimos ao tempo regulamentar”, escreveu o árbitro na súmula do jogo.

Do meio da Fiel, o gol da vitória alvinegra! 🖤🤍#VaiCorinthians pic.twitter.com/Dv6wECnfiY — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2026

Após o final do primeiro tempo, quando a equipe de arbitragem deixava o gramado da Neo Química Arena, um torcedor do Corinthians, posteriormente identificado pela Polícia, cuspiu contra as autoridades da partida. Vale lembrar que ainda nos 45 minutos iniciais, o árbitro expulsou o volante André por falta dura em Thiago Mendes.

“Informo que durante a saída da equipe de arbitragem no intervalo da partida, o torcedor Sr. Lorenzo Morceli Campos Zaccheu (torcedor identificado pelo policiamento presente e informado à equipe de arbitragem ao término da partida) cuspiu em direção da arbitragem e do policiamento ao chegar próximo a entrada da zona mista. O torcedor se encontrava do lado destinado à torcida mandante”, explicou Davi.

Corinthians no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. No confronto mais recente, recebeu o Vasco em casa e venceu por 1 a 0, resultado que garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

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Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Peñarol (Copa Libertadores)

Data e horário: 30/04/2026 (quinta-feira) às 21h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo