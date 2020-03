Corinthians ameniza ausência da Fiel com caixas de som, telões e bandeiras

Impossibilitado de permitir a entrada de torcedores na Arena por determinação da CBF em função das medidas de precaução contra o Coronavírus, o Corinthians resolveu inovar para dar ao jogo deste domingo, contra o Ituano, um ambiente mais favorável e próximo do que existe em partidas com a presença da Fiel.

As caixas de som do estádio, normalmente utilizadas para passar informações no decorrer dos eventos, quebraram o silêncio assim que a bola começou a rolar no gramado.

Com o volume “no talo”, as caixas ecoaram cânticos famosos da torcida corintiana, como “Timão êo”, “Todo Poderoso Timão”, “Corinthians minha vida…” e “Bando de Loucos”, durante os 90 minutos.

Os telões de LED da Arena também foram acionados. Imagens de torcedores pulando e incentivando o time ilustraram o clima.

Além disso, a diretoria alvinegra estendeu bandeiras com o brasão do clube nos setores Leste Inferior e Norte da Arena, e manteve as tradicionais faixas que contornam o campo, presas no vidro de proteção das arquibancadas.

A ideia do clube foi aprovada e recebeu bastante elogios dos torcedores nas redes sociais. O ‘apoio artificial’, no entanto, não foi suficiente para levar o time à vitória. No fim, o empate por 1 a 1 complicou ainda mais o Corinthians no Campeonato Paulista.