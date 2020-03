Corinthians tropeça, deixa classificação distante e se aproxima do rebaixamento

O Corinthians alongou seu jejum, agora para seis partidas sem vencer no Campeonato Paulista, e complicou ainda mais a missão de buscar uma vaga às quartas de final. Neste domingo, na Arena vazia devido a precaução pelo Coronavírus, o Timão ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Ituano, pela 10ª rodada.

Destaques

Breno Lopes abriu o placar com um golaço. O lateral admitiu que tentou cruzar, mas acabou encobrindo Cássio e mandando a bola na gaveta. Do outro lado, Luan teve frieza para empatar no último lance antes do intervalo com uma bela chapada na gaveta.

Vilões

Cássio, obviamente, não esperava o “erro” de Breno Lopes. Mas, mal posicionado, deu um tapa insuficiente na bola e acabou falhando no gol dos visitantes.

No ataque, a tarde não foi para Mauro Boselli. O argentino desperdiçou três oportunidades claras de gol e acabou substituído no segundo tempo.

Curiosidade

O empate marcou o jogo de número 200 do Corinthians na Arena. O retrospecto agora é de 123 vitórias, 54 empates e 23 derrotas.

Classificação

O resultado na Arena garantiu as classificações antecipadas de São Paulo e Bragantino. Corinthians e Ituano seguem com chances, mesmo que cada vez mais remotas. O alvinegro é o lanterna do Grupo D, com 10 pontos. O Ituano também é o último no Grupo C, com nove pontos. As duas equipes lutam contra o rebaixamento neste momento. (Veja tabela completa aqui!).

Próximos jogos

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Corinthians tem pela frente Palmeiras (casa) e Oeste (fora). O Ituano pegará a Ferroviária (casa) e Santo André (fora). As datas ainda são incertas devido a iminente paralisação da competição por causa das medidas de prevenção ao Coronavírus.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 ITUANO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 15 de março de 2020, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marco Antonio de Andrade Motta Junior e Herman Brumel Vani

Cartões amarelos: Pedro Henrique (COR); Pacheco, Léo Duarte, Paulinho Dias e Breno Lopes (ITU)

Público e renda: Não foi permitida entrada de torcedores.

GOLS:

Corinthians: Luan, aos 47 minutos do 1T.

Ituano: Breno Lopes, aos 15 minutos do 1T.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Carlos; Cantillo (Araos), Camacho e Luan; Everaldo (Janderson), Yony González e Boselli (Love).

Técnico: Tiago Nunes

ITUANO: Edson; Pacheco, Léo Rigo, Suéliton e Breno Lopes; Baralhas, Marcos Serrato e Paulinho Dias; Yago (Luizinho); Gabriel Taliari (Luiz Paulo) e Minho (Léo Duarte).

Técnico: Vinicius Bergantin