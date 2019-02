Chegadas de Lucão e Méndez “antecipam” saída de Léo Santos em julho

O Corinthians acertou recentemente as chegadas do uruguaio Bruno Méndez e do ex-são-paulino Lucão, em movimentação inesperada para reforçar sua zaga. Agora com sete nomes para o setor, no entanto, o clube já se prepara para uma negociação considerada certa no meio da temporada: a venda do jovem Léo Santos, de 20 anos, visto como nome de maior mercado na Europa.

Léo, que chegou a ser pedido pelo Sevilla na negociação com Guilherme Arana, só não foi incluído na transação porque havia uma tratativa bastante avançada com outro clube europeu, não revelado à reportagem. Como o valor da sondagem extrapolava os oito milhões de euros (R$ 33 milhões, aproximadamente), o presidente do Timão se negou a envolvê-lo na transferência. Ele só não saiu já em janeiro por falta de tempo hábil para concluir a troca de documentos.

O entendimento atual, porém, é que Léo Santos será negociado em julho por um valor superior ao fixado para ter Arana. Aproveitado mais como lateral direito e esquerdo do que como zagueiro até o momento em 2019, ele é, justamente pela versatilidade, visto como “moldado” para o futebol europeu pela comissão técnica, principalmente pela facilidade no jogo com a posse da bola.

Ciente dessa possibilidade, a diretoria se adiantou e resolveu fechar com Méndez e Lucão para adiantar a adaptação deles ao que quer Carille para a equipe. Antes, Manoel também foi adquirido por empréstimo. “Como tivemos interesses por Léo Santos e Pedro Henrique, temos que nos preparar para o futuro”, comentou o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, na chegada do time ao estádio do Café, na quinta.

Citado pelo dirigente, Pedro é outro que não deve durar muito mais tempo no Alvinegro. Na quinta temporada como atleta do profissional, o atleta já teve chances como titular, mas nunca se firmou. A ideia é aproveitar que, aos 23 anos, seu mercado ainda tende a ser receptivo no futebol do exterior. Ele só atuou em um jogo oficial neste ano.

“Bruno Méndez oficialmente já me passaram, Lucão ainda não. É uma oportunidade de mercado, se acontecer, jogador que eu gosto tecnicamente. Não joga há um tempo por causa de uma lesão no joelho, vejo como uma oportunidade, por não ser compra, passando pelos exames vamos ver”, analisou Carille.

