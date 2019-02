Corinthians acerta a contratação do zagueiro Lucão, ex-São Paulo

Depois de voltar às atenções principalmente para o setor ofensivo no primeiro mês de temporada, a diretoria do Corinthians decidiu aprimorar o setor defensivo. E se o nome esperado é o do uruguaio Bruno Méndez, o Alvinegro se antecipou e acertou a contratação do ex-são paulino Lucão, que chegará ao Parque São Jorge com vínculo até o final de 2020. A informação foi dada pelo site Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A assinatura do contrato, porém, deve acontecer nesta quinta-feira, quando Lucão será submetido a exames médicos. A contratação contou com a aprovação do treinador Fábio Carille, consultado pela diretoria. Ambos, inclusive, acreditam na qualidade do zagueiro e na chance de recuperá-lo para uma volta por cima após uma passagem conturbada pelo São Paulo.

Revelado pelo Tricolor, Lucão estava emprestado ao Estoril, de Portugal, rebaixado para a segunda divisão nacional na última temporada. O zagueiro, mesmo com vínculo com o clube do Morumbi até julho, chega sem custos, com o Timão pagando apenas os salários e ficando com 60% de seus direitos econômicos. O Tricolor segue com 40% mediante o acordo selado entre as partes.