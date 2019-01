Corinthians oficializa Manoel e chega a oito reforços na temporada

O zagueiro Manoel fez alguns exames complementares nesta quarta-feira e foi oficializado como reforço do Corinthians na parte da tarde, pouco antes do treinamento da equipe profissional. O jogador assinou contrato de empréstimo por um ano com o Alvinegro e já deve utilizar a estrutura do CT, ainda sem se juntar ao restante dos companheiros. O Timão terá uma preferência de compra ao final do vínculo, podendo cobrir qualquer oferta de outros clubes, sem preço fixado.

Na chegada a São Paulo, na terça, atleta assegurou ainda estar em boa forma física, mesmo sem ter realizado pré-temporada com o restante do elenco. Ele contraiu catapora durante as férias e não pôde se juntar ao grupo de atletas do Cruzeiro no começo deste ano. Como entrou em negociação pouco depois, mal trabalhou com bola neste ano.

Aos 28 anos, Manoel está no Cruzeiro desde 2014, quando foi comprado após se destacar pelo Atlético-PR. Destro e com 1,81m, o jogador fez 22 partidas na última temporada e terminou o ano em baixa, apenas como quarta opção para o setor da equipe de Mano Menezes.

O Corinthians tentou Leandro Castán e sondou Gil antes de ir atrás de Manoel. A camisa 4 corintiana, inclusive, ficou de fora da lista oficial emitida pelo clube paulista no sábado passado. É provável que o atleta utilize esse número, mas o martelo ainda não foi batido.

“Estou bem já. Fiquei uma semana parado, mas agora eu estou bem já. Acredito que em uma semana eu estou bem já fisicamente”, comentou o defensor, que chega para ser uma opção a Fábio Carille no setor ao lado de Henrique, Marllon, Léo Santos e Pedro Henrique.