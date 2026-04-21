Corinthians vence Juventude e retoma liderança do Brasileirão feminino

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians venceu o Juventude por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

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Situação da tabela

Com a vitória, as ‘Brabas’ recuperaram a liderança do campeonato ao chegar aos 16 pontos, mesma quantidade do São Paulo. O Tricolor venceu o Grêmio por 3 a 1 e havia assumido a ponta mais cedo, também nesta segunda.

O Palmeiras ainda poderá alcançar os rivais em pontos e terminar a rodada com o líder. O Verdão encara o Fluminense, em partida que será realizada nesta terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, às 16h (de Brasília). Para liderar, o Palmeiras tem que vencer a equipe carioca por uma diferença de dois gols ou mais (em caso de vitória por 2 a 0, o desempate seria pelo número de cartões vermelhos). Já o Juventude segue com 4 pontos e ocupa a 16º colocação.

🟢⚪ JUVENTUDE 0 X 1 CORINTHIANS ⚪⚫

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 7

🏟️ Local: Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)

📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Gabi Zanotti, aos 46' do 1ºT (Corinthians)

Como foi o jogo

O Corinthians abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo com Gabi Zanotti, que recebeu cruzamento de Vic Albuquerque e, na pequena área, cabeceou para o gol. Mantendo uma clara superioridade na segunda etapa, o Timão teve uma grande oportunidade para ampliar aos 22, com Jaqueline, que finalizou de fora da área e acertou a trave.

Próximos jogos

🟢⚪ Juventude ⚪🟢

⚔️ Jogo: Internacional x Juventude

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: SESC Protásio Alves, Porto Alegre (RS)

⚪⚫ Corinthians ⚫⚪

⚔️ Jogo: Corinthians x Ferroviária

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8

📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)