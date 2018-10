Agente diz que clube interessado questiona Pedrinho na reserva

Um dia depois de causar polêmica nas redes sociais ao afirmar que faria de tudo para negociar Pedrinho com um clube do exterior, o empresário Will Dantas disse à Gazeta Esportiva que uma proposta chegará ao Corinthians dentro de uma semana, se muito.

“Tem a proposta e vai chegar ao Corinthians em no máximo uma semana”, assegurou o agente, que manteve o sigilo sobre o clube interessado, mas disse que o meia-atacante tem capacidade para atuar em qualquer liga europeia.

“O jogador, quando tem potencial, uma técnica refinada e caráter, se adapta em qualquer clube, em qualquer lugar, porque a bola é redonda, o campo é de grama. Tem o aspecto climático, mas o essencial, que é o tato com a bola, ninguém esquece”, declarou.

Uma das grandes joias reveladas pelo Terrão nos últimos anos, Pedrinho tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2020. Sua multa contratual para clubes do exterior é de 50 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual).

Dantas, contudo, disse que os representantes do clube interessado não lhe informaram o valor da oferta. “Não conversei com o pessoal sobre isso, não me falaram qual será a proposta ou o quanto será. Só me falaram que vão fazer a proposta”, afirmou.

Apesar do mistério acerca do futuro de Pedrinho, Dantas disse que tal agremiação “fica numa cidade maravilhosa, tem uma torcida apaixonada e o mais importante: fica num país sério”.

Durante a entrevista, o empresário admitiu não entender por que Pedrinho ainda é reserva no Corinthians e que esse também é um dos questionamentos do clube que em breve fará uma proposta pelo armador. Dos 44 jogos oficiais que disputou na temporada, o jovem foi titular em 24 deles.

“Vou repetir o que eu ouvi ontem do clube da Europa que está interessado nele. Eles acompanham o Pedrinho desde os 17 anos de idade e não entendem o porquê está acontecendo isso com o menino”, contou o agente, que prosseguiu.

Aos 20 anos, Pedrinho também é representado por Giuliano Bertolucci, empresário que tem procuração para vendê-lo no exterior, onde tem muito trânsito. Apesar do status atual de Pedrinho, Dantas diz respeitar a opção de Jair Ventura, mas mandou um recado para o atual técnico do Corinthians.

“Eu não vou interferir em nenhum trabalho de treinador. Falei que eles tinham de fazer essa pergunta para os treinadores que tiveram com ele. Eu não tenho esse poder de ficar indagando treinador. O treinador tem as opções dele e ele escolhe. Ele vai colher o ônus daquilo que escolheu”, avisou.