Diniz promove mudanças no Corinthians para estreia na Copa do Brasil; veja escalações

O Corinthians está escalado para dar início à sua trajetória na Copa do Brasil de 2026. Atual campeão, o Timão estreia na quinta fase da competição nesta terça-feira, contra o Barra-SC. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Diante do desgaste da equipe e dos diversos desfalques, o técnico Fernando Diniz mandará a campo um Corinthians misto para buscar vantagem no jogo de ida. Jesse Lingard e Pedro Raul começam entre os titulares.

Escalação do Corinthians

Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Allan, Matheus Pereira e Lingard; Kayke, Dieguinho e Pedro Raul.

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Hugo Souza (dores musculares), André (quadro gripal), Memphis (estiramento do músculo anterior da coxa direita), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Charles (lesão no calcanhar direito), Gui Negão (estiramento na coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Escalação do Barra

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Gabriel Silva, Cléo e Lucas Vargas.

Técnico: Bernardo Franco

Como chegam as equipes?

Campeão da Série D em 2025, o Barra entrou na Copa do Brasil na terceira fase e já despachou o América-MG e o Volta Redonda, ambos nos pênaltis, na terceira e quarta fase, respectivamente. A equipe está na sétima colocação na Série C do Brasileiro, mas vem de uma sequência instável de resultados, com uma vitória, uma derrota e três empates nos últimos cinco jogos.

Do outro lado, o Corinthians defende o título da Copa do Brasil. Por ser o atual campeão, o clube alvinegro entrou na competição já na quinta fase e inicia sua caminhada em busca do bi. O Timão também passa por uma oscilação e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na última rodada.

Apesar disso, o time alvinegro ainda está invicto com Diniz. São duas vitórias na Libertadores e dois empates no Brasileirão nos últimos quatro jogos.

As equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta no dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Arbitragem de Barra x Corinthians