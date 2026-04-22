Lingard marca, e reservas do Corinthians vencem o Barra na Copa do Brasil

O Corinthians entrou em campo com time reserva e venceu o Barra-SC na noite desta terça-feira por 1 a 0. Lingard desencantou e marcou o primeiro gol pelo Timão, garantindo a vitória no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, em duelo disputado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).
Situação do confronto
Com este resultado, o Corinthians abre vantagem por uma vaga nas oitavas de final da competição. O Timão recebe o Barra para o jogo de volta no próximo mês. A partida está marcada para acontecer no dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
📋 Resumo do jogo
🔵⚪ BARRA-SC 0 x 1 CORINTHIANS ⚫⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)
🏟️ Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
👥 Público: 14.137 torcedores
💰 Renda: R$ 2.620.420,00
🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira, Lingard, André Ramalho (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gol
⚽Lingard, aos 46' do 1°T (Corinthians)
🔵⚪ Barra-SC
Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique (Pablo Gabriel) e Matheus Barbosa (Marcelinho); Gabriel Silva (Warley), Cléo (Bernabé) e Lucas Vargas (Saymon).
Técnico: Bernardo Franco
⚫⚪ Corinthians
Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Allan, Matheus Pereira (Raniele) e Lingard (Kaio César); Kayke (Vitinho), Dieguinho (Labyad) e Pedro Raul (Yuri Alberto).
Técnico: Fernando Diniz
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Barra assustou a defesa do Corinthians aos quatro minutos do primeiro tempo. Os donos da casa trocaram passes na entrada da área, Henrique recebeu e soltou uma pancada em direção ao gol de Kauê, mandando próximo da trave. O Timão respondeu aos nove. Dieguinho cruzou na área, o goleiro Ewerton saiu errado, a bola sobrou na entrada da área, mas ninguém chegou para finalizar.
Por volta dos 15, o Barra aproveitou um erro de passe de André Ramalho e saiu no contra-ataque. Kauê se antecipou e fez a defesa após cruzamento longo. Na sequência, o Timão levou perigo e por pouco não abriu o placar. Angileri cruzou para Pedro Raul, que desviou e encontrou Vitinho. O atacante cabeceou para o chão e acertou a trave do Barra. Contudo, logo em seguida, foi marcado impedimento na jogada.
O Timão abriu o placar aos 46 minutos. Matheuzinho cobrou falta próximo da área, a bola desviou e sobrou no alto com Pedro Raul. Ele ajeitou para o meio, e Jesse Lingard pegou de primeira, finalizou e estufou a rede do Barra para colocar os visitantes em vantagem e marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
Segundo tempo
Aos nove minutos, o Corinthians quase ampliou. Vitinho recebeu pela esquerda, bateu cruzado e obrigou o goleiro Ewerton a fazer grande defesa para evitar o segundo gol. Com menos espaço para chegar, o Barra arriscou aos 18. Gabriel Silva tentou de fora da área, mas mandou fraco para defesa de Kauê. O Timão tinha mais controle do jogo, mas também não incomodava muito.
Zakaria Labyad chegou pela direita aos 23. Ele recebeu de Kaio César, segurou a marcação e bateu rasteiro, meio sem ângulo, e viu o goleiro fazer nova defesa. Perto do fim do jogo, o Barra chegou com perigo com Saymon. Ele foi acionado no ataque, invadiu a área e bateu firme para Kauê defender. Na sequência, a arbitragem assinalou um impedimento no lance.
Próximos jogos
Barra
- Jogo: Barra x Inter de Limeira
- Competição: Série C do Brasileiro (4ª rodada)
- Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 17h (de Brasília)
- Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC)
Corinthians
- Jogo: Corinthians x Vasco
- Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
- Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)