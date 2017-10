Loja vende camisa do Palmeiras com nome e número de Neymar

O torcedor do Palmeiras já pode adquirir uma camisa do Verdão com o nome de Neymar às costas e o número 10. Nesta segunda-feira, uma loja não-oficial do clube, localizada em frente ao Palestra Itália, começou a vencer o modelo.

O uniforme com o nome e número do craque está sendo comercializado por R$ 274,90 e está exposto ao lado do de outro palmeirense e astro da Seleção. Gabriel Jesus segue com a 33, número que usava no Verdão e mantém no Manchester City.

Em meio ao final de semana de folga do Palmeiras, Neymar foi o principal assunto no noticiário alviverde. No domingo, após o treinamento da Seleção Brasileira na Academia de Futebol, o craque gravou uma breve entrevista para o canal do Verdão no Youtube, em que que elogiou a estrutura do CT palmeirense e disse que seria um prazer jogar pelo Alviverde no futuro.

Mais cedo, antes de ir a campo para o treino da Seleção Brasileira na Academia de Futebol, Neymar publicou no Instagram uma foto do goleiro Marcos com a camisa do Palmeiras e escreveu a palavra “ídolo”.

As manifestações vem após uma semana em que o camisa 10 do paris Saint-Germain deu diversas demonstrações de carinho ao Palmeiras. Primeiramente ele assumiu que era torcedor do Verdão em sua infância. Depois, no último sábado, o atacante apareceu supostamente vestindo uma camisa da equipe alviverde por baixo do uniforme do Brasil.