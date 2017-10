Foto mostra Neymar vestindo camisa do Palmeiras

Pouco tempo depois de afirmar ter sido torcedor do Palmeiras durante a infância, uma foto postada nas redes sociais mostra Neymar vestindo a camisa do clube paulista por baixo da polo da Seleção Brasileira, ficando visível o patrocinador e a marca de material esportivo do time, além da gola verde. O registro foi feito no CT do São Paulo, na Barra Funda, onde o elenco de Tite treinou na sexta-feira.

Apesar de vestir o uniforme do Palmeiras após o treino, o camisa 10 da Seleção Brasileira não utilizou a camisa durante a atividade. Existe também outra fotografia com uma camisa palmeirense pendurada dentro do vestiário do CT, atrás de Philippe Coutinho. As imagens foram postadas nas redes sociais de Felipe Pirollo, cinegrafista do São Paulo, e Bruno Diip, meia das categorias de base do Tricolor.

Já classificada para a Copa do Mundo, a equipe comandada por Tite se prepara para o duelo contra o Chile, que acontece às 20h30 (de Brasília), da próxima terça-feira. O confronto válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas ocorre justamente na casa do Palmeiras, o estádio Palestra Itália.