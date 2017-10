Durante programa, Neymar admite ter sido torcedor do Palmeiras

Neymar e os microfones sempre trazem novidades quando se juntam para entrevistas. Desta vez, o atacante com passagem pelo Santos admitiu ter sido torcedor de um rival na infância. Durante o programa “Lady Night”, apresentado por Tata Werneck no canal Multishow, o camisa 10 da Seleção revelou que foi torcedor do Palmeiras, mas depois adquiriu maior carinho pelo time da baixada.

“Olha, eu já torci para o Palmeiras, aí depois passei a torcer para o Santos quando comecei a jogar lá profissionalmente. Quando você é pequeno, escolhe um time para torcer. Quando acaba virando atleta, não tem como. Você não está no time do seu coração e acaba gostando de outras equipes, do time em que está trabalhando. Eu tive um carinho muito grande pelo Santos. Então, por isso, acabei virando santista”, revelou Neymar.

A declaração vai de encontro a uma foto divulgada há algum tempo, em que o novo craque do PSG está vestindo a camisa alviverde, ainda criança. Além disso, a situação do jogador e seu pai com o Santos andou conturbada, principalmente depois da negociação com o Barcelona.

Enquanto isso, Neymar está a serviço da Seleção Brasileira e, coincidentemente, estará em ação no Estádio Palestra Itália na próxima terça-feira, dia 10 de outubro, quando a equipe comandada por Tite encerra a participação nas Eliminatórias contra o Chile.