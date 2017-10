Neymar publica foto de ex-goleiro Marcos em rede social: “Ídolo”

O atacante Neymar segue dando demonstrações de sua afinidade com o Palmeiras. Neste domingo, o craque da Seleção Brasileira usou sua conta no Instagram para demonstrar sua reverência ao goleiro Marcos, um dos maiores ídolos da história do Verdão.

No final desta tarde, antes de ir a campo para o treino da Seleção Brasileira justamente no centro de treinamento do Palmeiras, a Academia de Futebol, Neymar publicou na rede social uma foto do goleiro Marcos com a camisa do Verdão e escreveu a palavra “ídolo”.

A publicação do camisa 10 da Seleção vem após uma semana em que deu diversas demonstrações de carinho ao Palmeiras. Primeiramente ele assumiu que era torcedor do Verdão em sua infância. Depois, no último sábado, o atacante apareceu supostamente vestindo uma camisa da equipe alviverde por baixo do uniforme do Brasil.

Na próxima terça-feira, muito provavelmente com Neymar em campo, a Seleção Brasileira enfrentará o Chile, pelas Eliminatórias da Copa, justamente no estádio do Verdão, o Palestra Itália. A partida está marcada para as 20h30(de Brasília).