Neymar diz que seria um prazer jogar no Palmeiras: “Não sabemos o dia de amanhã”

Em meio ao final de semana de folga do Palmeiras, Neymar foi o principal assunto no noticiário alviverde. Neste domingo, após o treinamento da Seleção Brasileira na Academia de Futebol, o craque gravou uma breve entrevista para o canal do Verdão no Youtube, em que que elogiou a estrutura do CT palmeirense e falou sobre a possibilidade de se transferir para o Palestra no futuro.

“Olha, não sei, ninguém sabe o dia de amanhã, mas seria um grande prazer”, disse o craque quando questionado pela TV Palmeiras. “Eu era palmeirense, desde pequenininho gostava muito sempre de verde, do Palmeiras. Bom, não tenho muita história como torcedor porque era muito pequeno, mas meus ídolos eram Evair, Marcos, Rivaldo, Alex… São os caras em quem me espelhava e acabei virando palmeirense por causa deles”, completou.

Mais cedo, antes de ir a campo para o treino da Seleção Brasileira na Academia de Futebol, Neymar publicou no Instagram uma foto do goleiro Marcos com a camisa do Palmeiras e escreveu a palavra “ídolo”.

As manifestações deste domingo vem após uma semana em que o camisa 10 do paris Saint-Germain deu diversas demonstrações de carinho ao Palmeiras. Primeiramente ele assumiu que era torcedor do Verdão em sua infância. Depois, no último sábado, o atacante apareceu supostamente vestindo uma camisa da equipe alviverde por baixo do uniforme do Brasil.

Na próxima terça-feira, muito provavelmente com Neymar em campo, a Seleção Brasileira enfrentará o Chile, pelas Eliminatórias da Copa, justamente no estádio do Verdão, o Palestra Itália. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília).