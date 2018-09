Com elenco completo, Tite esboça defesa para pegar Estados Unidos

Em preparação para os dois primeiros amistosos após a Copa do Mundo da Rússia, a Seleção Brasileira treinou com elenco completo em Nova Jersey na noite desta terça-feira. Na Red Bull Arena, a comissão técnica chefiada por Tite esboçou a defesa para o jogo contra os Estados Unidos.

O ex-lateral esquerdo Sylvinho, auxiliar de Tite, comandou um trabalho específico apenas com defensores. Durante a maior parte do tempo, a linha atuou com Fabinho, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís, formação que pode ser mantida para o amistoso.

Com as chegadas de do lateral direito Éder Militão e dos zagueiros Felipe e Dedé, o elenco montado por Tite para os amistosos nos Estados Unidos enfim ficou completo. O treinamento realizado na Red Bull Arena já contou com os 23 atletas convocados pelo treinador.

A princípio, apenas os primeiros 30 minutos da atividade seriam abertos à imprensa, mas os jornalistas foram liberados durante toda a movimentação. Assim como os laterais e zagueiros, os meias e atacantes também trabalharam em separado, mas sem pistas de escalação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os dois primeiros jogos da Seleção após a Copa do Mundos serão disputados nos Estados Unidos. Às 21h05 (de Brasília) desta sexta-feira, em Nova Jersey, o time dirigido por Tite enfrenta os donos da casa. Às 21h30 de terça, em Washington, o adversário é El Salvador.