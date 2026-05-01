Lingard admite "sentimento diferente" após marcar na Arena e comenta adaptação ao Corintians

Jesse Lingard foi um dos protagonistas do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Peñarol na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O atacante marcou seu segundo gol com a camisa do Timão, o primeiro na competição continental.

"É um sentimento diferente. A Libertadores é uma competição diferente, e queremos seguir o caminho até a final. Nós colocamos 100% de nós no jogo de hoje, trabalhamos bastante e merecemos a vitória", festejou em entrevista à ESPN.

Lingard também comentou sobre como vem sendo a adaptação ao futebol brasileiro a ao estilo de jogo proposto pelo técnico Fernando Diniz. O inglês foi contratado pelo Timão no início de março, enquanto Diniz chegou ao clube em abril. Sob o comando do treinador, o atacante já foi titular duas vezes.

"Para começar, você tem que se adaptar relativamente rápido e se acostumar rapidamente com a maneira com a qual o treinador gosta de jogar. Mas acho que o time está se adaptando rápido ao estilo de jogo dele. Não sofremos gols nos últimos sete jogos, então estamos fazendo algo certo. Vamos continuar trabalhando forte", finalizou o jogador.

O Corinthians de Jesse Lingard, agora, volta a campo neste fim de semana, quando encara o Mirassol pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP).

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)