Diniz destaca raça do Corinthians e exalta zagueiro: "Com mais tempo, teria chance de jogar a Copa"

O técnico Fernando Diniz saiu de campo satisfeito com a entrega e raça demonstradas novamente pelo Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Peñarol nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O Timão enfim parou de oscilar na temporada e já vem de uma sequência de sete partidas sem perder, com cinco vitórias e dois empates.

"Eu acho que jogar com raça e vontade é obrigação num ato de humildade e inteligência. Temos um espelho muito claro, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time. O time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte, e isso é nossa maior arma, se conectar cada vez mais com o torcedor, saber que não vai faltar vontade. O que mais priorizo é que não falte vontade, e esse time está mostrando isso. Na parte técnica e tática, conseguimos ajustar. Mas falta de vontade não conseguimos ajustar nunca. O meu trabalho pelo menos morre com falta de vontade. Os jogadores estão conscientes disso, e a marcação é uma das formas de mostrar isso. Ser solidário para marcar e ter coragem e alegria quando a bola estiver nos nossos pés", afirmou Diniz.

O Corinthians construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Gustavo Henrique abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Garo, enquanto Lingard completou a vitória depois de receber passe de Yuri Alberto. Diniz se disse satisfeito com a etapa inicial da equipe, mas acredita que o segundo tempo poderia ter sido melhor.

"O primeiro tempo foi muito bom, o melhor desde que estou aqui, em termos de intensidade, volume de ataque, reação pós-perda, de marcação, em que fizemos alguns jogos tão bons quanto. E para o segundo tempo, na realidade, existiu uma acomodação que sempre temos que lutar contra, poderíamos ter acelerado mais o jogo e buscado mais o gol. Poderíamos ter circulado a bola com mais velocidade, mas talvez os jogadores de maneira inconsciente... temos jogo daqui dois dias, depois viagem e jogo na altitude. Na inconsciência, acabam diminuindo um pouco o ritmo. Controlar o jogo também era uma coisa que valia a pena, mas mesmo assim, achei que poderíamos ter acelerado mais para buscar o terceiro e o quarto gols", avaliou.

No entendimento do treinador, porém, o Timão demonstrou um bom repertório defensivo. Na primeira etapa, o Corinthians criou ao menos outras duas chances claras de gol. Breno Bidon finalizou da pequena área para defesa de Aguerre, enquanto Matheuzinho cortou a marcação dentro da área, mas bateu para fora.

"Os dois laterais que temos, o Corinthians é muito bem servido. Na minha opinião, são dois jogadores que poderiam pleitear lista de Seleção. É uma alternativa eles jogarem por dentro, porque eles tem condições técnicas e físicas para o fazer. Hoje, facilitou quando o Bidu entrou nas costas dos volantes. Aos poucos, vamos incrementando a parte tática e criando nova situações de ataque para facilitar para os jogadores. No jogo de hoje, acho que tivemos um repertório bem interessante, principalmente no primeiro tempo", comentou.

Diniz exalta Gustavo Henrique

A coletiva de Fernando Diniz foi só elogios a diversos jogadores. Garro, Raniele, Breno Bidon foram alguns atletas exaltados pelo treinador, mas o destaque foi para Gustavo Henrique, que saiu de campo com mais um gol de cabeça, uma de suas especialidades no clube. Segundo o técnico corintiano, se tivesse chegado antes ao Brasil, o camisa 13 teria chances de ir à Copa do Mundo.

"O Gustavo Henrique é outro que é um prazer com ele. Com um pouco mais de tempo no futebol brasileiro, teria chance de jogar a Copa. Tem feito boas partidas comigo. Já estava jogando bem antes, mas no período que estou aqui, está sneod fundamental na defesa, no ataque e principalmente na parte da liderança. Uma liderança nata, é um jogador de inteligência diferente, acima da média. Ele soma em todas as frentes, é muito bom contar com um jogador dessa qualidade e dessa integridade de caráter", elogiou.

Agora, o Corinthians de Diniz já retoma o foco no Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Mirassol neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio José Matias de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 14ª rodada do torneio nacional.

"É muito trabalho envolvido. Os jogadores estão se entregando e se empenhando ao máximo. Fizemos uma logística que poderia gerar algum ruído, mas vamos nos apresentar no sábado, treinar e jogar em Mirassol, e depois eles vão voltar para casa apenas na quinta-feira. Vamos dormir no CT depois do Mirassol, achei melhor junto com todo mundo. E não teve nenhuma argumentação. É um tipo de compromisso que tem feito com que as coisas tenham dado certo", finalizou.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)