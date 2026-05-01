Corinthians evolui em conversas com parceiro e trata renovação de Memphis com otimismo

O Corinthians procura alternativas para tentar viabilizar a renovação do atacante Memphis Depay. O contrato do camisa 10 alvinegro se encerra no próximo dia 20 de junho, durante o desenrolar da Copa do Mundo, mas o Timão gostaria de resolver a situação antes do início do Mundial.

A diretoria alvinegra busca parceiros que cubram, integralmente, o salário do holandês em uma possível renovação. Até o momento, duas empresas já demonstraram interesse em ajudar a arcar com os vencimentos do jogador.

Uma das empresas interessadas é a Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster do Timão. A alta cúpula já tem, inclusive, conversas adiantadas com uma das companhias, cujo nome ainda é mantido em sigilo. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Thiago Rodrigues e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

O Corinthians não descarta a possibilidade de contar com duas empresas que banquem a possível renovação de Memphis. Internamente, o clube trata a permanência do holandês com otimismo.

"Quem cuida dos contratos com o Memphis, do relacionamento com o Memphis, sou eu. Se amanhã aparecer uma empresa que queira investir no Corinthians, e queria investir no Memphis, nós aceitamos de bom grado", disse o presidente Osmar Stabile, na última segunda-feira, após a votação das contas de 2025.

"Ele é um ótimo jogador, já foi três vezes campeão aqui. Se aparecer uma empresa que queira investir, que ele possa fazer propaganda para essa empresa, nós estamos conversando com algumas. Se der certo, ele continua. Se não der, não foi provisionado nenhum tostão", completou.

O Corinthians já sabe que Memphis Depay estaria disposto a reduzir seus vencimentos atuais para permanecer no clube por mais tempo. Contudo, ainda está em busca de parceiros para arcar com 100% do salário do atleta.

O clube, entretanto, possui uma dívida de mais de R$ 40 milhões com o camisa 10. Para renovar com o atacante, o Timão prevê a necessidade de remodelar os moldes do contrato atual, que conta com o salário e os direitos de imagem, além de luvas e bônus por uma meta de jogos, gols e assistências.

Enquanto isso, Memphis se prepara para voltar aos gramados após um estiramento de grau 2 na coxa direita. Ele não entra em campo desde o último dia 22 de março, mas o departamento médico do clube adota cautela com o retorno do holandês pela proximidade com a Copa do Mundo.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)