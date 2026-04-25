Diretoria do Atlético-MG se reúne com técnico e grupo de jogadores e reconhece "dias turbulentos"

A diretoria do Atlético-MG, representada por Rafael Menin (acionista da SAF), Pedro Daniel (CEO) e Paulo Bracks (diretor executivo), se reuniu com o técnico Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores. A reunião aconteceu na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, CT do clube, em Belo Horizonte (MG).

Os responsáveis reconheceram, na conversa, que os últimos dias do clube foram turbulentos. O entendimento é o de que o encontro foi positivo.

"Na manhã deste sábado, houve uma reunião na Cidade do Galo, com a presença de Rafael Menin (representando os sócios da SAF), Pedro Daniel, Paulo Bracks, Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores. Foi um diálogo franco, com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos", informou o clube em nota.

Na manhã deste sábado, houve uma reunião na Cidade do Galo, com a presença de Rafael Menin (representando os sócios da SAF), Pedro Daniel, Paulo Bracks, Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores. Foi um diálogo franco, com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos.… — Atlético (@Atletico) April 25, 2026

Situação do Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Ceará por 2 a 1, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, e saiu em vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final. Contudo, o clima após o triunfo não acalmou os ânimos no clube, que vem de uma instabilidade na temporada.

Ainda na saída de campo, o atacante Hulk deixou em aberto a possibilidade de sair do Atlético-MG, no meio ou no final do ano. Nos últimos dias, o lateral Renan Lodi e o técnico Eduardo Domínguez também comentaram sobre o cenário que vive o clube e a cobrança da torcida.

Nos últimos dez jogos, o Galo conquistou cinco vitórias e sofreu cinco derrotas. No Campeonato Brasileiro, a equipe mineira ocupa o 12° lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Já na Sul-Americana, é o terceiro colocado do Grupo B, com três pontos.

Veja a nota do Atlético-MG sobre a reunião:

"Na manhã deste sábado, houve uma reunião na Cidade do Galo, com a presença de Rafael Menin (representando os sócios da SAF), Pedro Daniel, Paulo Bracks, Eduardo Domínguez e um grupo de jogadores. Foi um diálogo franco, com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos.

A partir dessa conversa, há um entendimento de que o encontro foi bastante positivo e que é um senso comum trilhar um caminho de estabilidade e responsabilidade. Reforçamos a importância do torque neste processo, como parte fundamental para a sequência".