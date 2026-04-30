Atlético-MG perde do Cienciano e é o lanterna na Sul-Americana

O Atlético-MG foi derrotado pelo Cienciano por 1 a 0, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em duelo válido pela terceira rodada do grupo B da Copa Sul-Americana, disputado na noite desta quarta-feira.

Situação do grupo

Com três pontos, o Atlético-MG cai para a lanterna da chave. Já o Cienciano, com sete, é o líder. Em mais um jogo disputado nesta quarta, o Juventud goleou o Puerto Cabello e chegou aos quatro pontos, deixando o time venezuelano com três.

📋 Resumo do jogo

🔵 CIENCIANO 1 x 0 ATLÉTICO-MG⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana

🏟️ Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

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Gols

⚽ Bandiera, aos 29' do 1ºT (Cienciano)

Como foi o jogo

Jogando na altitude de Cusco, o Cienciano saiu na frente aos 29 minutos. Barreto cruzou com categoria e encontrou Bandiera livre de marcação. O camisa 11 cabeceou no contrapé de Éverson e abriu o placar

Ao final da primeira etapa, o goleiro do Atlético-MG ainda fez duas grandes defesas em tentativas de Robles e Garcés, evitando a ampliação do marcador.

No início do segundo tempo, um banho de água fria para o Atlético-MG. Preciado fez falta dura em Martinich e recebeu seu segundo cartão amarelo. Em superioridade numérica, o Cienciano apenas administrou a vantagem e saiu com a vitória.

Próximos jogos

Atlético-MG

Jogo: Cruzeiro x Atlético-MG

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 21h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro | 14ª rodada

Local: Estádio do Mineirão, em Minas Gerais (BRA)

Cienciano

Jogo: Cienciano x Comerciantes Unidos

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 19h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Peruano | 13ª rodada

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)