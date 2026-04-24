Lodi sugere problemas extracampo no Atlético-MG e desabafa após vitória: "Pessoas têm que ter paciência"

O Atlético-MG sofreu, mas venceu o Ceará por 2 a 1 em duelo válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, realizado na noite desta quinta-feira, na Arena MRV. Renan Lodi foi o destaque do Galo na partida, tendo marcado o gol da vitória da equipe, que agora tem a vantagem do empate no duelo de volta.

Na saída de campo, Lodi foi perguntando sobre o momento instável da equipe sob o comando do técnico Eduardo Domínguez e disse sentir que o elenco deve "respostas" ao seu torcedor.

"Primeiro que nós temos que dar respostas o quanto antes, porque a gente sabe que não vem num momento muito bom, por vários fatores, não só dentro de campo, fora de campo também, isso tem que reconhecer. Ninguém vê o que está acontecendo no dia a dia", disse o lateral ao SporTV.

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"Fora isso, eu fico muito feliz da equipe estar concentrada em poder dar o máximo possível, dar uma resposta imediata. Muitas das vezes quando não está bem fora do campo, acaba repetindo no campo, então eu acho que as pessoas têm que ter paciência, têm que entender o que está acontecendo, porque não é só responsabilidade nossa", ressaltou.

A resposta de Lodi vem ao encontro ao que disse o técnico argentino em coletiva dada após a vitória por 2 a 1 contra o Juventud-URU, pela Sul-Americana. Na ocasião, Domínguez ressaltou à seus seus jogadores que "se não correr, vai ser difícil" em duelos contra equipes consideradas mais fracas.

"Não é de uma hora para outra"

O lateral do Galo também falou sobre o dia a dia de trabalho com a comissão de "Barba" Domínguez, destacou o clima positivo dos treinamentos e pediu mais tempo de trabalho para o argentino.

"Nós sabemos que sempre no dia a dia a gente faz o nosso máximo, nos treinamentos, tudo que o estafe dele vem pedindo, a gente acatou muito bem a ideia. Eu acho que vai um pouco de tempo, não é de uma hora para outra assim, eu acho que o Barba está há três meses aqui, isso leva tempo. A gente sabe que aqui no futebol brasileiro muitas vezes as pessoas não têm paciência e acabam mandando o treinador embora. Mas aqui não tem racha em elenco, nosso elenco é muito feliz dentro e fora de campo", afirmou Lodi.

Situação do confronto

Com a vitória, o Galo joga apenas pelo empate no jogo de volta, marcado para acontecer no dia 13 de maio. A bola rola para Ceará e Atlético-MG às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE).

Projeção do duelo contra o Flamengo

O Atlético-MG, agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo tem confronto marcado diante o Flamengo, que acontecerá neste domingo, às 20h30 (de Brasília), também na Arena MRV. Lodi pregou cautela na preparação para enfrentar o Rubro-Negro, mas se diz confiante no triunfo em casa.

"Vamos nos concentrar no próximo jogo que é o Flamengo, um rival muito difícil, e vamos nos preparar para tentar vencer o jogo", finalizou Lodi.

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