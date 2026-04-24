“Posso sair”: Hulk dá declaração polêmica e agita bastidores do Atlético-MG

Após a vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil, o atacante Hulk deu fortes declarações sobre seu futuro no Atlético-MG. Insatisfeito, o camisa 7 chegou a negociar com o Fluminense no início da temporada, mas o negócio não foi fechado. Agora, ele abriu novamente a possibilidade de deixar a equipe mineira.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

“Quem sabe, pelas conversas que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano ou no final do ano. Quem sabe, quando eu sair, eu não fale o que precisa ser falado”, disse na zona mista.

Hulk também destacou que a situação do clube está favorável, porém existem dividas.

“Estamos bem, estamos focados, o salário está em dia. Eu tenho pendências, mas não vou expor ninguém”, completou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Números de Hulk pelo Atlético-MG

Sendo considerado um dos maiores ídolos da história recente do Galo, Hulk conquistou cinco Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa pelo clube. Contratado em 2021, o camisa 7 representou o Atlético-MG em 309 oportunidades até o momento, balançando as redes 140 vezes e dando 56 passes para gols.

Próximos jogos do Galo