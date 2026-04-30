Júnior Alonso cita expulsão e lamenta derrota do Atlético-MG na Sul-Americana

A derrota diante do Cienciano, sofrida na noite desta quarta-feira, deixou o Atlético-MG na lanterna do Grupo B da Copa Sul-Americana. Após a derrota em Cusco, o zagueiro Júnior Alonso avaliou o desempenho da equipe brasileira.

"Creio que fizemos um jogo correto. Executamos praticamente o que havíamos planejado. Sofremos um gol no final do primeiro tempo a partir de um cruzamento e isso fez a diferença", disse Alonso ao Paramount+.

Na visão do zagueiro paraguaio, a expulsão de Preciado, ocorrida aos 13 minutos do segundo tempo, foi decisiva para o jogo disputado na altitude de Cusco.

"Nós tentamos. É muito difícil conseguir virar um resultado com um homem a menos. Fizemos o que cabia fazer, mas, infelizmente, não pudemos levar nenhum ponto. Agora é somente pensar no próximo jogo", concluiu Alonso

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Atlético-MG

Jogo: Cruzeiro x Atlético-MG

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 21h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro | 14ª rodada

Local: Estádio do Mineirão, em Minas Gerais (BRA)