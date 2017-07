Palmeiras chega à decisão contra o Cruzeiro confiante em avançar

O Palmeiras está confiante de que irá avançar à semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Verdão precisa de uma vitória simples contra o Cruzeiro, no Mineirão, após ter empatado por 3 a 3 no Palestra Itália – partidas em que foi para o intervalo perdendo por 3 a 0.

“Estamos com uma confiança muito grande. Não é qualquer time que vai roubar pontos contra o Flamengo no Rio de Janeiro, eles têm uma grande equipe. Poucos também vão ao Recife, na casa do Sport, fazem 2 a 0 no primeiro tempo e seguram a pressão que fazem lá até o final”, disse o lateral Jean.

O Palmeiras chegou a passar por protestos da maior torcida organizada do cube após três derrotas consecutivas (Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão, e Barcelona de Guaiaquil, na Libertadores). Após a manifestação, a equipe goleou o Vitória, empatou com o Flamengo no Rio, e bateu o Sport por 2 a 0 no último domingo, na Arena Pernambuco.

“Nos dá confiança, principalmente a última partida (2 a 0 contra o Sport) defensivamente, não tomamos gol fora de casa. Estamos confiantes. Marcamos quatro gols em dois jogos. Uma média muito boa, que queremos levar a campo na quarta”, completou.

Se conseguir passar mais um jogo sem sofrer gols, o Palmeiras ficará a apenas um tento de eliminar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão. Em relação ao time que venceu o Sport domingo, na Arena Pernambuco, o Palmeiras deverá ter diversas mudanças. Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson, titulares contra o Leão, não estão inscritos pelo Verdão na Copa do Brasil.

Em compensação, Dudu, Michel Bastos, Tchê Tchê e Miguel Borja, suspensos contra o Rubro-Negro, estão de volta ao time. Além do quarteto, Felipe Melo, Guerra e Fabiano, poupados nas últimas duas paridas, também reforçam o Alviverde.