Vôlei Renata vence o Praia Clube e larga na frente na semifinal da Superliga

Na noite desta quarta-feira, jogando em casa, o Vôlei Renata ganhou por 3 sets a 1 do Praia Clube, com parciais de 15 a 25, 25 a 18, 25 a 22 e 25 a 22, e saiu em vantagem nas semifinais da Superliga masculina de Vôlei.

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Como foi o jogo

Segundo colocado na fase de liga, o Vôlei Renata começou a partida mal e viu o Praia vencer o primeiro set por 15 a 25. No segundo período, o time da casa reagiu e conseguiu fechar com um placar de de 25 a 18. No terceiro set, a equipe de Campinas manteve o ritmo e fez 25 a 22. No último set, o Renata fechou a partida com a mesma parcial: 25 a 22.

Próximo jogo

O próximo duelo entre Praia e Vôlei Renata será no dia 27 de abril, na próxima segunda-feira. Em caso de vitória, a equipe de Campinas se classifica para a final da competição.

Sada Cruzeiro 3 x 1 Minas

Também nesta quarta-feira, o Sada Cruzeiro venceu o Minas em casa por 3 a 1 no Poliesportivo do Riacho, com parciais de 26 a 28, 25 a 22, 25 a 23 e 25 a 20. O próximo jogo acontece também na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília).

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