Seria 'uma grande perda' se Verstappen deixasse a F1, dizem Norris e Piastri

Se o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, deixar a competição, como já deu a entender em diversas ocasiões, o automobilismo sofreria "uma grande perda", sugeriram nesta quarta-feira (22) dois de seus principais rivais, os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri.

Verstappen, de 28 anos, foi campeão da F1 de 2021 a 2024, mas, em 2025, não conseguiu conduzir sua Red Bull a mais um título, terminando apenas dois pontos atrás de Norris.

Nesta temporada, o piloto holandês vem enfrentando dificuldades no início do campeonato contra as equipes Mercedes, Ferrari e McLaren.

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Verstappen tem criticado frequentemente os novos regulamentos da F1, que impõem exigências rigorosas quanto à gestão da energia elétrica nos motores híbridos e à velocidade dos carros, tanto nas sessões de classificação quanto nas corridas.

"Seria uma perda enorme para o esporte em geral e para nós, pilotos, que queremos correr e nos testar contra os melhores entre nós", observou Piastri na sede da McLaren F1, ao sul de Londres.

O australiano de 25 anos — que terminou em segundo lugar no Grande Prêmio do Japão, no final de março, destacou o papel que 'Mad Max' desempenhou ao longo da última década.

"Nos últimos cinco ou seis anos, ele tem sido a referência. Seria uma grande decepção para todos" se ele deixasse a F1, concluiu Piastri, falando a um grupo de jornalistas que incluía um repórter da AFP.

Para Norris, uma saída de Verstappen do esporte seria "lamentável e uma perda para o esporte".

"Ele é um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já teve", observou.

Com conteúdo da AFP*