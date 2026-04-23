Atuações: Diógenes aproveita chance, e Neymar tem altos e baixos no empate contra o Coritiba

O Santos empatou por 0 a 0 com o Coritiba na noite da última quarta-feira em duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Cuca teve um desempenho bem abaixo diante de sua torcida na Vila Belmiro, com poucos destaques positivos.

Em uma noite pouco produtiva do Peixe, o goleiro Diógenes foi quem teve maior destaque. O Coritiba foi melhor no segundo tempo e obrigou o goleiro a fazer algumas defesas importantes. Diógenes foi escalado no lugar de Brazão, liberado pelo Santos após o falecimento de seu pai.

Neymar disputou seu quarto jogo consecutivo e mostrou desgaste. Tentou chamar a responsabilidade do jogo e teve passes importantes, na busca para deixar os companheiros mais perto dos gols. Teve altos e baixos e foi o líder de duelos ganhos da equipe. No fim do segundo tempo, mandou uma bola na trave em cobrança de falta.

O lateral esquerdo Escobar sofreu com algumas investidas do Coritiba, principalmente com Ronier. O argentino errou alguns passes e deixou o corredor fragilizado. Demorou um pouco para se encontrar no jogo. No setor defensivo, Luan Peres também deixou a desejar e teve dificuldades na saída de bola nos momentos de pressão mais alta do adversário. Lucas Veríssimo salvou a defesa, ganhando duelos e fazendo cortes importantes.

No setor ofensivo, Gabriel Bontempo teve destaque. O Menino da Vila apareceu para o jogo e, embora tenha apresentado algumas dificuldades, conseguiu se firmar no jogo aos poucos. Gabriel Barbosa, por sua vez, fez jogo para ser esquecido. Com dificuldade de receber a bola, quase não contribuiu para o time.

Entre os titulares, Cuca ganhou uma preocupação. Gustavo Henrique, que vinha sendo um dos destaques do time nos últimos jogos, fez seus 25 minutos mais apagados e acabou saindo lesionado. O atleta deixou o campo com dores na coxa e será reavaliado no Peixe.

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