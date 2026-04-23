Flamengo domina União Corinthians e começa oitavas do NBB em vantagem

Nesta quarta-feira, o Flamengo bateu o União Corinthians por 102 a 72, no Maracanãzinho, pelo jogo um das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

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Situação do confronto

Com o resultado, o Flamengo abre 1 a 0 na melhor de cinco jogos que irá definir um dos classificados às quartas de final da competição. O jogo dois acontece neste sábado, às 18h (de Brasília), no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

📋 Resumo do jogo

FLAMENGO 102 X 72 UNIÃO CORINTHIANS

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 1)

🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 30 pontos, Negrete foi o cestinha da partida e liderou o Flamengo no triunfo. Pelo lado do União Corinthians, Veríssimo foi o maior pontuador, com 21.

O jogo começou muito disputado e o equilíbrio se refletiu no placar, que acabou empatado na primeira parcial (23 a 23). No segundo quarto, o Flamengo começou a impor seu ritmo e conseguiu abrir cinco pontos de vantagem (51 a 46).

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro teve um terceiro quarto muito forte e levou a distância para 13 pontos (74 a 61). A superioridade se manteve no último período e os donos da casa fecharam o jogo em 102 a 72.

Próximo jogo

União Corinthians x Flamengo

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 2)

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Arnão, Santa Cruz do Sul (RS)

Outros resultados do NBB nesta quarta-feira

Franca 94 x 68 Botafogo

São José 70 x 75 Mogi